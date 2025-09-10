Люди, рожденные после 1939 года, вряд ли доживут до 100 лет, - исследование

Исследование показало, что темпы роста продолжительности жизни резко замедляются.

Новый научный анализ ставит под сомнение оптимистичные прогнозы относительно массового долголетия. Исследователи изучили данные о продолжительности жизни в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкой смертностью и пришли к выводу: никто из тех, кто родился после 1939 года, статистически не имеет шансов дожить до 100 лет, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам авторов, быстрый рост долголетия в ХХ веке был обусловлен прорывами в медицине, прежде всего резким снижением детской смертности. Но сейчас, когда этот фактор исчерпан, темпы роста продолжительности жизни замедляются.

"Мы прогнозируем, что те, кто родился в 1980 году, не доживут в среднем до 100 лет, и ни одна из исследованных когорт не достигнет этой вехи", - отмечает соавтор Хосе Андраде.

В то же время ученые отмечают: это не означает, что человечество достигло биологического предела. Новые прорывы в медицине, например лечение рака, могут кардинально изменить ситуацию и существенно увеличить шансы на долгую жизнь.

