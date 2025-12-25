Какие продукты, кроме курицы, имеют высокое содержание белка: диетологи назвали топ-9

Эти продукты очень полезны для здоровья.

Белок играет важную роль в поддержании энергии и сытости организма. Он помогает поддерживать мышцы, укрепляет кости, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает дольше чувствовать сытость. Курица является самым распространенным источником белка, однако она является не единственным питательным вариантом, когда речь идет о добавлении белка в ваш рацион. Об этом пишет EatingWell.

Поэтому диетологи назвали 9 продуктов, которые могут заменить курицу, как источник белка.

Лосось

Помимо полезных для сердца омега-3 жиров, лосось также содержит высококачественный белок, витамин D, селен и витамин B12.

Видео дня

"Лосось также известен тем, что содержит омега-3 жиры, которые поддерживают работу мозга, оказывают противовоспалительное действие и помогают поддерживать целостность клеточных мембран наших нейронов, чтобы они могли функционировать в полную силу", - говорит диетолог Магги Мун.

Лосось быстро готовится и хорошо сочетается почти с любыми приправами, благодаря чему он является одним из самых простых белков, которые можно включить в меню.

"Обжаривание лосося на сковороде шкуркой вниз помогает ему равномерно прожариться, даже если вы не планируете есть шкурку (хотя хрустящая рыбная шкурка - это кулинарное удовольствие)", - добавляет Мун.

Фильтрованный (греческий) йогурт

Кроме впечатляющего содержания белка, этот йогурт содержит кальций, пробиотики, калий и витамины группы B. Также он является очень удобным и универсальным.

Многие люди считают йогурт сладким, однако диетолог Кэролин О'Нил говорит:

"Не забывайте о пикантных способах использования греческого йогурта, например, добавление его в качестве начинки к печеной картошке вместо сметаны или смешивание с кремовой заправкой для салата, такой как ранчо или цезарь, чтобы повысить содержание белка и добавить пикантного вкуса".

Также греческий йогурт можно добавлять в смузи или смешивать его с клубничными и арахисовыми хлопьями.

Чечевица

Чечевица является одним из самых питательных и доступных источников белка. Она содержит растительный белок, клетчатку для здоровья пищеварительной системы, железо, фолаты, калий и полезные антиоксиданты.

О'Нил говорит, что чечевица является "скромным героем, маленьким по размеру и большим по содержанию белка, с дополнительным преимуществом в виде пищевых волокон".

Кроме того, чечевица прекрасно впитывает ароматы, благодаря чему она является идеальной для различных блюд, особенно для растительных. Она прекрасно подходит для салатов, зерновых блюд и соусов для пасты.

Тофу

Тофу - это богатый питательными веществами растительный белок, который изготавливается из соевых бобов. Он содержит все девять незаменимых аминокислот, благодаря чему он является полноценным белком. Кроме того, тофу содержит железо, кальций и полезные изофлавоны.

"Я не могу придумать более универсальный белковый продукт - тофу может быть сладким, пикантным, твердым или шелковисто-мягким", - говорит Мун.

Консервированный тунец

Это один из самых практичных и дешевых белковых продуктов, который стоит держать на кухне.

"Консервированный тунец имеет длительный срок хранения, отлично подходит для быстрых блюд и содержит омега-3 жиры, которые поддерживают здоровье сердца и мозга, а их многие из нас не получают в достаточном количестве", - объясняет диетолог Анна Рейсдорф.

Этот продукт идеально подходит для быстрых обедов и богатых белком перекусов.

Сыр

Сыр является хорошим источником кальция и фосфора, а также витамина В12. Его мягкий вкус подходит как для сладких, так и для соленых блюд.

"Сыр хорошо сочетается с различными рецептами и может быть самостоятельным блюдом как удобный перекус. Попробуйте намазать его на тост, добавить в тесто для блинов или в рецепт лазаньи, чтобы получить кремовое, высокобелковое блюдо", - советуют в материале.

Фасоль (черная, нут, пинто, белая)

"Ни одна кладовая не может обойтись без консервированной или сушеной фасоли, которая является доступным, экологичным и богатым клетчаткой источником растительного белка", - отмечает Мун.

Фасоль является источником питательных веществ, среди которых белок, клетчатка, калий, магний и антиоксиданты.

Свиная вырезка

Это нежирный кусок мяса, который имеет мягкий вкус. Вырезку часто недооценивают, но она очень питательна.

"Большинство людей до сих пор ассоциируют свинину с высоким содержанием жира, но нежирные куски мяса по содержанию белка и насыщенных жиров можно сравнить с куриным мясом", - добавляет Рейсдорф.

Индейка

Грудинки индейки являются источником высококачественного белка, благодаря чему она прекрасно заменяет курятину почти в любом рецепте. Кроме того, она богата питательными веществами, такими как витамины группы В, селен и цинк, которые способствуют энергетическому обмену и укреплению иммунитета.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи рассказали, когда лучше всего завтракать, если у вас высокий уровень холестерина. Если говорить об улучшении уровня холестерина, то общее мнение таково - чем раньше, тем лучше.

В то же время диетологи объяснили, какой продукт лучше для здоровья мозга - авокадо или грецкие орехи. По словам специалистов, грецкие орехи имеют одни из самых сильных и последовательных исследований, подтверждающих их влияние на когнитивное здоровье, особенно с возрастом.

Вас также могут заинтересовать новости: