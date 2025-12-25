Что есть, чтобы улучшить пищеварение: диетолог назвали 5 трав и специй

Эти продукты имеют много полезных свойств для здоровья.

Если у вас есть проблемы с желудком, то важно их решать. Также они являются более распространенными, чем можно представить, ведь от 60 до 70 млн человек страдают заболеваниями пищеварительной системы. Об этом пишет Real Simple.

"Хотя одна еда не может решить все ваши проблемы с желудком, ваш выбор продуктов питания может помочь. По крайней мере, то, что вы едите (или пьете), может немного облегчить состояние. Пример: имбирь. Независимо от того, это чай, еда или даже жевательные конфеты, имбирь, как известно, помогает успокоить расстройство желудка, а также другие проблемы с пищеварением", - отмечают в материале.

Однако это не единственный продукт, который помогает вашему пищеварению. Поэтому эксперты по вопросам здоровья кишечника назвали и другие полезные специи для вашего организма.

Куркума

Корень куркумы, который широко известен своими противовоспалительными свойствами, используется для лечения различных заболеваний - от боли в суставах до проблем с кожей. Он даже применяется при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

"Доказано, что куркума обладает противовоспалительными свойствами, что делает ее хорошей специей для людей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) или воспалением кишечника на более функциональном уровне. Как и имбирь, куркума является травой, способствующей оттоку желчи, которая может помочь в переваривании жиров, если ее употреблять за 15-20 минут до еды, но с меньшей вероятностью вызвать симптомы изжоги или рефлюкса у некоторых людей, по сравнению с имбирем", - объяснила диетолог и фитотерапевт Джена Вольпе.

Фенхель

Использование семян фенхеля как средства для улучшения пищеварения имеет давнюю историю.

"Семена фенхеля известны в традиционной китайской медицине и аюрведе своими свойствами, способствующими пищеварению", - отмечает Вольпе.

Однако они и в наше время широко используются.

"Во многих странах Юго-Восточной Азии фенхель употребляют после еды для улучшения пищеварения", - подчеркнула диетолог.

Также существуют даже научные исследования, которые подтверждают эффективность этого домашнего средства для желудочно-кишечного тракта. Было доказано, что фенхель улучшает чувство сытости, уменьшает тошноту и диспепсию.

По словам Волпе, существуют доказательства того, что он может значительно облегчить симптомы раздраженного кишечника. Кроме того, ученые выяснили, что фенхель может помочь уменьшить газообразование и вздутие живота, однако для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.

"Семена фенхеля можно использовать как специю, но луковица и стебли также съедобны (и питательны). Это растение может обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, оно связано с улучшением менструальных болей и поликистозного синдрома яичников (ПСЯ), что означает, что оно может быть особенно полезным для здоровья женщин", - подчеркнули в Real Simple.

Тмин

Тмин является популярной специей во всем мире, он используется в различных кухнях - от индийской до мексиканской, а также имеет богатую историю.

"Существуют клинические доказательства того, что тмин может улучшить пищеварение и повысить активность пищеварительных ферментов (а-амилазы), что способствует расщеплению питательных веществ, облегчает дискомфорт после еды и помогает уменьшить газообразование и вздутие живота при регулярном употреблении в пищу", - отметила диетолог И Мин Тео.

Анис

Анис относится к семейству петрушки, однако на вкус напоминает лакрицу. Возможно, вы даже бессознательно употребляли семена аниса в выпечке, такой как печенье, хлеб и бисквиты.

"Было доказано, что капсулы с анисовым маслом, принятые перед едой, облегчают симптомы СРК (синдром раздраженного кишечника - УНИАН), такие как газы, вздутие живота и дискомфорт в животе", - добавила Вольпе.

Также анис, который используется в традиционной китайской медицине, обладает противовирусными свойствами, а соединение, которое есть в звездчатом анисе, даже изымается и используется в рецептурных лекарствах от гриппа.

Мята перечная

Если имбирь является согревающей специей, то мята перечная является охлаждающей, говорит Вольпе. Кроме того, она может помочь людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника.

"Экстракт листьев мяты перечной, принятый в капсулах с замедленным высвобождением, оказался полезным для больных СРК в небольших клинических исследованиях", - добавляет диетолог.

