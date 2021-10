34-летняя звезда британского "Цирка ужасов" (Circus of Horrors) Анастасия Савицкая пригнала свой фургон на заправочную станцию с помощью собственных волос.

Случайные зрители были ошеломлены, когда женщина тащила авто по центральной улице Лондона, пишет Mirror.

Уроженка Польши, Савицкая признана Книгой рекордов Гиннеса обладательницей самых сильных волос в мире и использует их в своих выступлениях воздушной гимнастики. Они даже застрахованы на 1 миллион фунтов стерлингов.

Идея такого перформанса пришла к женщине, когда у ее фургона закончилось топливо, а добираться до выступлений как-то надо было.

"Тащить фургон волосами выглядело жутко, но, как говорится, "the show must go on". ... Вы никогда не найдете более экологичного способа передвижения, чем этот", - отметила циркачка.