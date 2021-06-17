По словам модели, один бизнесмен готов был заплатить полмиллиона долларов, чтобы побрить ей голову.

Украинская блогерша и модель Катерина Демерс, которая стала популярной благодаря своим длинным волосам, раскрыла непристойные просьбы мужчин. Их она регулярно получает в социальных сетях.

Об этом пишет Daily Mail.

Из-за волос длиной в 147 сантиметров девушку прозвали живой Рапунцель.

На данный момент модель проживает в Великобритании.

Читайте такжеПопулярная в сети молодая байкерша оказалась 50-летним японцем (фото)Блогерша рассказала, что решила отращивать волосы десять лет назад, поскольку постоянно сталкивалась с травлей из-за короткой стрижки. Теперь же, по словам девушки, она часто оказывается в центре внимания благодаря полутораметровым волосам.

Девушка призналась, что часто получает комплименты от незнакомцев. Однако нередко мужчины обращаются к ней и с неприличными просьбами.

К примеру, некоторые пользователи сети просят потрогать или расчесать волосы Демерс за крупные суммы денег. В частности, немецкий бизнесмен захотел перевести женщине 500 тысяч долларов, чтобы побрить ей голову, на что она ответила отказом.

«Мужчины часто пишут мне, что мои волосы красиво бы смотрелись на их постели», – отметила она.

Как отрастить такие длинные волосы: советы модели

Демерс рассказала, что моет голову два раза в неделю, используя дорогие косметические средства, после чего сушит без приборов для укладки.

Кроме того, блогерша подстригает секущиеся концы каждые полгода.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц