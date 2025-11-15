Дни с 'шестым чувством': в эти 4 даты чаще всего рождаются экстрасенсы

Эксперты назвали числа, владельцам которых приписывают самую сильную интуицию и "сверхчувствительность".

Экстрасенсорные способности часто связывают с интуицией, повышенной чувствительностью и способностью чувствовать больше, чем позволяют обычные органы чувств. По словам нумерологов, астрологов и духовных практиков, существуют четыре даты рождения, которые чаще всего ассоциируют с "врожденным даром", пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Специалисты отмечают: речь идет не о месяцах, а лишь о числе рождения - и именно оно, по их мнению, влияет на глубинные энергетические качества человека.

4-е число: интуитивные бунтари

Рожденным в этот день приписывают сочетание рациональности и "дикой мудрости". Под влиянием Урана они якобы способны чувствовать тенденции будущего и считывать информацию на подсознательном уровне. Эксперты говорят, что такие люди часто становятся агентами перемен и бросают вызов устоявшимся правилам.

16-е число: мистики с глубокой эмпатией

Под "знаком" Нептуна рожденные 16-го считаются самыми мечтательными и проницательными. Им приписывают исключительную эмоциональную интуицию - способность подсознательно чувствовать потребности и переживания других. Их присутствие часто кажется окружающим успокаивающим.

11-е число: лунные целители

Людей, рожденных 11-го числа, духовные практики называют природными эмпатами. Под влиянием Луны они якобы имеют сильную связь с коллективным бессознательным, а их дар проявляется в умении гармонизировать атмосферу и поддерживать других. Однако им советуют быть осторожными, чтобы не перенимать чужие эмоции.

28-е число: "солнечные провидцы"

Рожденные 28-го имеют сильную энергетику и внутреннюю уверенность. Их "солнечное влияние" проявляется в способности рассеивать негатив и невольно вдохновлять других. По словам экспертов, их инсайты могут иметь экстрасенсорный характер, хотя сами они чаще воспринимают это как интуитивное мышление.

