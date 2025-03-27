Железнодорожная компания, обслуживающая маршрут, принесла извинения за неудобства.

С конца марта ночной скоростной поезд из Берлина в Брюссель, запущенный в 2023 году и курсирующий три раза в неделю, перестанет ходить. Компания Nightjet, оператором которой являются Австрийские железные дороги (ÖBB), объявила, что такое решение принято из-за проведения строительных работ, сообщает Independent.

Этот поезд соединяет несколько крупных европейских городов, в том числе Париж, Рим и Берлин. Пассажирам предлагаются на выбор спальные купе, плацкартные и сидячие вагоны.

В Nightjet отметили, что в связи с "объявленными строительных работ в Германии, Австрии и Франции" некоторые из маршрутов не будут доступны в течение двух месяцев. Однако один маршрут не будет восстановлен даже после завершения работ.

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По данным оператора, отправления из Берлина в Брюссель будут отменены с 26 марта, а из Брюсселя в Берлин - с 27 марта.

"К сожалению, нам придется прекратить сообщение Берлин-Брюссель. Причиной этого является сложная ситуация на строительной площадке, а также снижение спроса на это сообщение. Помимо ночного сообщения с Берлином, Брюссель сохраняет дневное через Кельн. Рейс Nightjet Вена-Брюссель в любом случае будет по-прежнему предлагаться", - сказал представитель ÖBB в комментарии журналистам.

В Австрийских железных дорогах также сообщили, что некоторые рейсы между Веной и Парижем, а также между Берлином и Парижем будут отменены в определенные дни с 27 марта по 26 мая. Наряду с этим, с 13 по 28 апреля не смогут курсировать некоторые поезда, следующие в Цюрих, Амстердам и Прагу и обратно.

Каких маршрутов коснутся изменения

Железнодорожное сообщение из Цюриха в Берлин или из Берлина в Цюрих (NJ 408 / NJ 409, включая IC 60408 / 60409) будет осуществляться в/из Гамбурга в период с 14 по 27 апреля.

На маршруте Цюрих - Гамбург / Гамбург - Цюрих (NJ 470 / 471 с IC 60470 / 60471) остановки в Бремене и Фердене-ан-дер-Аллере будут отменены в период с 14 по 27 апреля.

В этих двух случаях оператор призвал пассажиров воспользоваться дневным сообщением до Ганновера. В ÖBB принесли извинения за неудобства, вызванные отменой рейсов в последнюю минуту.

Полный список рейсов, которые затронули изменения

NJ 468 из Вены в Париж с отправлением 27 марта, 1 апреля, 6 апреля - 8 апреля, 24 апреля - 8 мая и 20 мая - 22 мая.

NJ 469 из Парижа в Вену с отправлением 28 марта, 2 апреля, 7 апреля - 11 апреля, 25 апреля - 9 мая, 21 мая - 26 мая

NJ 40424 из Берлина в Париж с отправлением 27 марта - 10 апреля и 24 апреля - 25 мая.

NJ 40469 из Парижа в Берлин с отправлением 28 марта - 9 апреля и 25 апреля - 23 мая.

NJ 424 из Берлина в Брюссель с отправлением с 26 марта.

NJ 425 из Брюсселя в Берлин с отправлением с 27 марта.

NJ 402 из Цюриха в Амстердам с отправлением с 14 по 27 апреля.

NJ 403 из Амстердама в Цюрих с отправлением с 15 по 28 апреля.

EN 40459 из Цюриха в Прагу с отправлением с 14 по 27 апреля.

EN 40458 из Праги в Цюрих с отправлением с 13 по 26 апреля.

Прямое железнодорожное сообщение между Берлином и Парижем

В конце 2023 года Берлин и Париж соединили прямым скоростным поездом, который курсирует по ночам. В конце 2024 года у него появился дневной аналог, который позволяет пассажирам путешествовать между немецкой и французской столицами быстрее, чем когда-либо.

Ночной прямой поезд ÖBB Nightjet преодолевает путь между двумя городами чуть больше чем за 13 часов. Он курсирует по вторникам, четвергам и субботам.

В свою очередь, дневной проводит в пути около восьми часов. Поезд отправляется с парижского вокзала Gare de l’Est в 9:55 утра и прибывает на главный вокзал Берлина в 6:03 вечера. В обратном направлении он отправляется в 11:54 утра и прибывает в 7:55 вечера.

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