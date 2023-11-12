Самый известный учитель Украины растолковал значение слова "відтак".

Слово "відтак" в украинском языке употребляют неправильно, поскольку ему приписывают несвойственные ему значения "тому", "отже".

На распространенную ошибку языковед, автор учебников и самый известный учитель Украины Александр Авраменко указал во время эфира программы "Сніданок з 1+1". По его словам, на самом деле "відтак" - это слово, которое имеет в нашем языке только одно значение.

"Часто слово "відтак" употребляют в несвойственном для него значении - "отже, тому". На самом деле это слово означает потом, после того, - запомните. Например, "спочатку жив у Вінниці, а "відтак" - в Одесі", - поделился эксперт.

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Александр Авраменко ранее рассказал о распространенной лексической ошибке: в нашем языке часто употребляют русский префикс "обез".

Учитель отметил, что, в частности, неправильно говорить и писать "обезжирювати", "обезболювати", "обезводнювати" и тому подобное. Языковед подчеркивал, что в нашем языке надо употреблять вместо префикса "обез" префикс "зне". Таким образом правильные варианты написания слов такие - "знежирювати", "знеболювати" й "зневоднювати".

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