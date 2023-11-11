В украинской префикс "зне" используют со значением избавляться от чего-либо или лишать чего-то, подчеркнул языковед.

На украинском неправильно писать и говорить "обезжирювати" - это лексическая ошибка.

В нашем языке русскому префиксу "обез" соответствует префикс "зне", рассказал самый известный учитель Украины - языковед Александр Авраменко, во время эфира программы "Сніданок з "1+1".

"Не "обезболювати", а "знеболювати". Префикс "зне" используют со значением избавляться от чего-либо или лишать чего-либо. Поэтому правильно сказать не "обезсилювати", а "знесилювати", не "обезводнювати", а "зневоднювати", не "обезжирювати", а "знежирювати", - отметил эксперт.

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Напомним, Александр Авраменко уже рассказывал, как правильно на украинском языком говорить - "бритися" или "голитися".

Языковед подчеркнул, что глагол "бритися" вовсе не является калькой с русского языка, как многие считают. Именно поэтому это слово можно смело употреблять в контексте борьбы с волосами на поверхности тела.

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