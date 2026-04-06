Воры смотрят именно на это: названы 7 предметов во дворе, которые первыми привлекают внимание

В частности, воры могут обращать внимание на длительное отсутствие хозяина дома.

Большинство краж не являются случайными - это использование случая. Кто-то проходит или проезжает мимо, видит то, что легко украсть, и запоминает себе. В такое время года, когда люди больше времени проводят на улице, а двор заставлен разными вещами, таких возможностей становится больше. Об этом пишет Wilderness Marksman.

"Если у вас на улице лежат инструменты, игрушки или что-либо, имеющее ценность при перепродаже, вы уже попали в поле зрения вора, независимо от того, осознаете вы это или нет. Хорошая новость заключается в том, что в основном все сводится к тому, что видно и насколько легко это кажется взять", - отмечают в материале.

Поэтому издание назвало вещи, которые замечают в первую очередь.

Незапертые сараи и хозяйственные постройки

Если сарай незаперт или закрыт дешевым задвижкой, то попасть внутрь несложно.

"Воры знают, что большинство людей относятся к сараям как к чему-то второстепенному. Там обычно хранятся садовые инструменты, бензопилы, канистры с топливом и даже запасное охотничье снаряжение. Как только кто-то поймет, что к вашему сараю легко добраться, он вернется. Вы не только рискуете тем, что находится внутри сегодня, но и даете понять, что стоит заглянуть туда еще раз позже", - предупредили в публикации.

Садовое оборудование, оставленное под открытым небом

Газонокосилки, триммеры и воздуходувки, стоящие на видном месте, привлекают внимание. Загрузить их в машину занимает всего минуту, а продать их после этого очень легко.

"Даже если вы думаете, что отойдете всего на короткое время, этого достаточно. Быстрый обход по соседству может превратиться в быструю кражу, если что-то оставить без присмотра. Чем лучше это видно и чем доступнее, тем больше вероятность, что оно исчезнет. Если вы уберете это оборудование после работы, это будет очень полезно", - посоветовали в издании.

Посылки у двери

Коробки, оставленные на крыльце или возле гаража, становятся легкой добычей для воров.

"Ворам не нужно знать, что находится внутри. Они делают ставку на то, что это стоит взять, и обычно они оказываются правы достаточно часто, чтобы продолжать это делать. Если у вас дома посылки остаются на улице в течение нескольких часов, это может стать регулярной остановкой. Именно такую закономерность они ищут больше всего", - объяснили эксперты.

Автомобили, припаркованные на улице, с видимым багажом

Машины с вещами на заднем или переднем сиденье являются магнитом для преступников. Вы можете подумать, что закрыть двери - это вполне достаточно, но окно не является препятствием для злоумышленников, если что-то внутри привлекает внимание.

"Большинство таких краж происходит быстро и тихо. Держите вещи вне поля зрения, и вы устраните причину, из-за которой кто-то рискнет это сделать", - посоветовали в материале.

Плохое освещение вокруг двора

Вам нужно обеспечить достаточную видимость, чтобы человек чувствовал себя замеченным. Свет, включающийся при движении, помогает, особенно возле сараев, гаражей и боковых дворов. Когда место неожиданно освещается, это меняет ситуацию, ведь большинство воров ищут место, где легче что-то украсть.

Места легкого доступа и открытые ворота

Открытые ворота или низкий забор дают понять, что можно просто войти, не привлекая внимания. Чем меньше усилий требуется для проникновения, тем больше вероятность того, что кто-то захочет это сделать.

"В боковых и задних дворах обычно хранится много ценных вещей, и они часто остаются вне поля зрения с улицы. Если доступ к ним полностью открыт, преступнику не составит труда проникнуть туда и найти что-то, что стоит украсть. Закрытие этих точек входа заставляет принять решение, которое большинство не хочет принимать", - подчеркнули в издании.

Признаки того, что вас нет дома

Пустой подъезд, накопившаяся почта или свет, который не меняется, могут говорить о том, что никого нет.

"Воры следят за привычками. Если ваш дом выглядит без присмотра в течение длительного времени, он становится более безопасным вариантом. Поддержание видимости - перемещение автомобилей, получение посылок, использование таймеров - имеет значение. Вы не пытаетесь кого-то полностью обмануть, вы пытаетесь сделать так, чтобы ваш дом выглядел более сложным для проникновения, чем соседний", - добавили в материале.

