Существует целый перечень веществ, которые могут привести к засорам и поломкам.

Раковина - одно из самых используемых мест на кухне и в ванной. Однако далеко не все отходы можно безопасно смывать в нее. Некоторые вещества не только засоряют трубы, но и вредят окружающей среде. Давайте разберемся, что нельзя выливать в раковину и что нельзя бросать в канализацию, чтобы избежать неприятностей.

Что нельзя смывать в раковину и бросать в канализацию - список

Можно ли смывать кофе в раковину. Молотый кофе кажется безобидным, но на самом деле это одна из главных причин засоров. Частицы кофе слипаются, накапливаются в трубах и со временем образуют плотные пробки. Лучше выбрасывать кофейную гущу в мусорное ведро или использовать ее как удобрение.

Можно ли смывать волосы в раковину. Нет, волосы - одна из самых частых причин засоров. Они наматываются на внутреннюю часть труб, собирают жир и другие отходы, превращаясь в плотные комки. Особенно это касается длинных волос. Вместо того чтобы смывать их, выбрасывайте в мусорное ведро.

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Кроме кофе и волос, существует целый перечень веществ, которые могут привести к засорам и поломкам, если смывать их в раковину:

Масло - оно оседает на стенках труб, со временем превращаясь в твердые пробки.

- оно оседает на стенках труб, со временем превращаясь в твердые пробки. Остатки еды - особенно крупные кусочки, кожура и зерна.

- особенно крупные кусочки, кожура и зерна. Мука и крахмал - при контакте с водой превращаются в клейкую массу.

и - при контакте с водой превращаются в клейкую массу. Яичная скорлупа - мелкие фрагменты оседают в изгибах труб.

Также в раковину нельзя смывать медикаменты и химикаты, они могут отравлять воду и нарушать работу очистных сооружений. Не рекомендуется выливать в слив кипяток, так как это может привести к ряду проблем (повреждение труб, разрушение эмали и герметика).

Кторе того, запомните, что канализация не предназначена для твердых отходов. Никогда не выбрасывайте в унитаз:

Ватные палочки и диски - они не растворяются и легко застревают.

Подгузники и влажные салфетки - даже те, на которых написано "разлагаемые".

Пакеты и пластиковые предметы - они не разлагаются и могут вызвать серьезные засоры.

Строительные материалы (цемент, штукатурку) - они застывают внутри труб.

Чтобы избежать проблем с сантехникой, соблюдайте эти простые правила. Лучше заранее выбросить запрещенные вещества в мусор, чем потом устранять дорогостоящие засоры.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем прочистить засор в раковине.

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