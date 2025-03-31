Для того чтобы привести в порядок канализацию, также не нужно покупать "химию".

Чистота в ванной и на кухне должна быть не только снаружи, но и внутри. Недостаточно знать, чем убрать известковый налет на кранах - важно понимать, что делать с канализацией. Блестящие смесители не порадуют, если вода "уходит" плохо.

Опытный сантехник поделился методом, как прочистить слив в ванной от волос или на кухне от остатков еды.

Чем прочистить слив в ванной и на кухне - удобный вариант

Рано или поздно канализация засоряется практически у каждого человека. Внутрь слива попадают остатки еды, волосы, шерсть и другой мусор. Иногда не спасает даже наличие специальной сеточки. Опытный сантехник и генеральный директор Ace Plumbing Джастин Корнфорт рассказал Express, что белый уксус и пищевая сода не справляются с волосами и засорами в ванной. Он объяснил, как прочистить слив на кухне и в ванной иначе.

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Вместо этого Джастин предложил использовать механический метод для прочистки засора - дренажный трос. Однако Джастин считает, что любой старый дренажный трос не подойдет; он рекомендует тот, который сделан из гибких прочных материалов - нержавеющей стали, например. Это связано с тем, что дренажный трос из того же пластика может застрять внутри трубы, что создаст более серьезную проблему.

Также эксперт подсказал, что можно использовать вместо сантехнического троса, если у вас его нет. По его мнению, для прочистки канализации подойдет обычная проволочная вешалка-плечики. Ее нужно выпрямить так, чтобы на одном конце остался небольшой крючок - его и нужно осторожно вставить в слив. Таким методом легко можно убрать волосы и шерсть, но если вода все еще плохо "уходит", Джастин рекомендует вылить в сток горячую кипяченую воду и прочистить остатки засора.

Что хорошо растворяет волосы в трубах

В некоторых случаях сочетание белого уксуса и пищевой соды, а затем горячей воды, может помочь удалить слизь, скопившуюся в сливе, убрать волосы и другой мусор. Альтернативный вариант - химические средства для чистки стока, иногда спасают только они, если засор особенно сильный. Причем, в некоторых случаях придется прочищать несколько раз.

Пищевая сода и белый уксус - это то, что хорошо пробивает канализацию именно на кухне. В большинстве случаев, по словам сантехника, на кухонных раковинах стоит змеевидный слив, который непросто прочистить самостоятельно. Кипяченую горячую воду заливать нельзя, иначе пластиковые трубы могут треснуть. Подождите, пока она остынет, и только тогда используйте для прочистки канализации.

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