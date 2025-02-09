Вряд ли у вас получится дождаться плодов, а вот иметь пышный вазон - легко.

Растение авокадо относительно легко прорастить из косточки. Поскольку же оно не выносливое, то, как уверяют опытные садоводы, вырастить вазон авокадо в домашних условиях значительно легче, чем дерево, которое будет плодоносить. Об этом пишет Better Homes & Gardens.

Вот несколько рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы успешно вырастить комнатное растение авокадо в домашних условиях.

1. Выберите карликовый сорт

Высота дерева авокадо в открытом грунт может достигать до 65 футов (около 20 метров). Поэтому садоводы для комнатных условий советуют выбирать карликовый сорт. Обратитесь в местный питомник или садовый центр, чтобы найти карликовые деревья авокадо.

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Если же вы вырастили свое растение из косточки, то не известно, какой у вас тип дерева. Однако можно повлиять на его рост, в частности благодаря регулярной обрезке.

2. Обеспечьте достаточное освещение

Растениям авокадо нужно много солнечного света. Поэтому разместите их на подоконнике с южной или западной стороны, где солнце задерживается дольше всего.

Авокадо, которые не получают достаточно света, могут потерять листья или иметь слишком длинные стебли, тянущиеся к свету. Если света все же недостаточно, можно подумать о том, чтобы использовать специальную лампу.

3. Пересаживайте каждый год

Обеспечьте своему комнатному растению достаточно места в горшке, чтобы корням было куда расти. Пересаживайте его каждый год весной перед началом вегетационного периода. Выберите горшок, диаметр которого примерно на несколько сантиметров больше, чем тот, что есть, и убедитесь, что он имеет дренажные отверстия.

4. Регулярно поливайте

Растение авокадо лучше всего чувствует себя на постоянно влажной почве. Поливайте, когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь. Однако не допускайте переувлажнения, которое может привести к загниванию корней. Слишком много воды также может вызвать пожелтение листьев.

Если в блюдце для сбора лишней воды есть эта вода, обязательно опорожните его, чтобы сохранить здоровье корней.

5. Обеспечьте хорошо дренированную почву

Почва с хорошим дренажем является ключевым фактором для минимизации чрезмерной влажности. Выберите почвенную смесь, предназначенную для комнатных растений. Никогда не используйте садовую землю в контейнере, потому что она будет слишком уплотняться и недостаточно хорошо дренироваться.

6. Внесите удобрения

Применяйте жидкое удобрение для комнатных растений весной и летом, когда ваше растение активно растет. Разведите рекомендованное количество удобрения и применяйте один раз в месяц в течение вегетационного периода. Осенью и зимой прекратите внесение удобрений.

7. Обеспечьте тепло и влажность

Деревья авокадо хорошо чувствуют себя в среде с влажностью 50% или выше и предпочитают теплую погоду от 16°С до 29°С. Большинство домов обычно находятся в пределах нужного диапазона температур, но зимой может придется повысить влажность.

Для этого поставьте увлажнитель воздуха возле растения. Используйте недорогой гигрометр, чтобы контролировать уровень влажности в вашем доме.

8. Срежьте кончики

Стимулируйте свежий рост, время от времени обрезая стебли в течение вегетационного периода. Это создает более кустистое, более полное растение.

9. Не ждите плодов

Если вы выращиваете авокадо и надеетесь получить плоды, вам придется набраться терпения. Деревьям авокадо может потребоваться до 10 лет, чтобы дать плоды, а в домашних условиях - даже больше. Просто наслаждайтесь этим деревом благодаря тропическому оттенку, который оно привносит в комнату.

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