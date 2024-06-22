Мята способна сделать гораздо больше, чем просто освежить дыхание.

Мята – популярный освежитель для рта, но эта бодрящая трава может сделать гораздо больше, чем просто освежить дыхание. Этот напиток не содержит кофеина, но обладает множеством полезных свойств.

Издание Prevention назвало все полезные свойства мятного чая.

Помогает с пищеварением

Мятный чай после ужина не только освежает, но и традиционно используется для облегчения несварения желудка, газообразования и вздутия живота, а также успокаивает расстройство желудка. Согласно одному из исследований, ментол может значительно стимулировать выделение желчи, что помогает быстрее расщеплять жиры.

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Облегчает тошноту

Если беспокоит тошнота или рвота, чай из мяты может облегчить и это недомогание. Исследование показало, что карвон, входящий в состав мяты, может помочь мышцам желудка расслабиться, облегчая дискомфорт. В частности, исследования показывают, что мята может уменьшить тошноту и рвоту, вызванные химиотерапией.

Обеспечивает антиоксидантами

Мятный чай - отличный источник антиоксидантов, а именно флавоноидов и розмариновой кислоты, которые помогают минимизировать окислительный стресс и воспаление.

Помогает регулировать гормоны

Исследования показывают, что употребление мятного чая может помочь женщинам вернуть гормональный баланс. Было установлено, что мятный чай обладает антиандрогенным действием. Исследование показало, что у участников, которые пили мятный чай дважды в день в течение пяти дней, снизился уровень тестостерона и повысился уровень лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона - гормонов, отвечающих за половую функцию.

Уменьшает количества волос на лице

Побочным преимуществом мятного чая, помогающего снизить уровень тестостерона, является то, что он также может уменьшить количество нежелательных волос на лице, груди и животе.

Может улучшить память

Если вам нужна помощь в запоминании информации, мята может оказаться именно той травой, которая вам нужна. Исследование показало, что экстракт мяты улучшает рабочую память на 15% у мужчин и женщин с возрастным ухудшением памяти. Считается, что полифенолы могут защищать существующие нейроны мозга и способствовать росту новых.

Снижает стресс и улучшает сон

Мятный чая на ночь может оказаться не только средством для улучшения пищеварения после еды. Он может быть хорошим средством для снятия стресса и борьбы с бессонницей. Благодаря ментолу, содержащемуся в траве, чай поможет расслабиться, когда вы ляжете спать.

Облегчает скованность суставов

Исследование, проведенное среди взрослых людей с остеоартритом коленного сустава, показало, что у тех, кто ежедневно в течение 16 недель пил либо обычный чай с мятой, либо чай с высоким содержанием розмариновой кислоты, улучшились показатели скованности и физической немощи. Кроме того, в группе, употреблявшей чай с высоким содержанием розмариновой кислоты, значительно уменьшилась боль.

Борется с бактериальными инфекциями

Исследования показывают, что экстракт мяты в сочетании с кориандром, мелиссой и другими мятными экстрактами способен бороться с бактериями E. coli в клинических исследованиях синдрома раздраженного кишечника.

Обеспечит гидратацию

Если вы хотите сменить привычный напиток, чай с мятой - полезный и, возможно, более привлекательный вариант, чем обычная вода. Горячий или со льдом, этот чай принесет больше пользы, чем обычная вода из-под крана.

Улучшает здоровье дыхательных путей

Охлаждающее, бодрящее ощущение от мятного чая также может помочь снять заложенность носа и, следовательно, облегчить дыхание.

Ранее УНИАН писал, что лечит мята.

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