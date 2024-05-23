Исследования доказали, что мята улучшает здоровье мозга и качество сна.

Мята приносит пользу здоровью множеством способов, утверждают эксперты и исследования, пишет realsimple.com.

Отмечается, что большая часть пользы для здоровья мяты связана с ее растительными соединениями и содержанием эфирных масел, включая флавоноиды, ментол и терпены. Это уникальное распределение питательных веществ придает данному растению немало доказанных преимуществ.

Мята - 7 главных преимуществ для здоровья

Повышает иммунитет. Как отметил диетолог Райан Гейгер, мята сохраняет клетки здоровыми и защищенными от болезней благодаря содержащимся в ней полифенолам и флавоноидам. Исследования даже обнаружили, что мята проявляет противораковую активность.

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Поддерживает здоровье полости рта. Мята не только освежает дыхание, но и обладает антибактериальными, противогрибковыми и антибиопленочными свойствами, предотвращая или помогая лечить ряд проблем со здоровьем полости рта.

Способствует улучшению здоровья глаз. Будучи хорошим источником витамина А, мята также способствует улучшению здоровья глаз. Этот жирорастворимый витамин играет важную роль в нескольких системах, необходимых для оптимального функционирования глаз.

Улучшает здоровье мозга и качество сна. Исследование 2018 года показало, что мята улучшает когнитивные функции и снижает умственную усталость. Между тем, исследование студентов университетов, проведенное в 2021 году, показало, что употребление перечной мяты улучшает память и качество сна, одновременно уменьшая признаки стресса и тревоги. А исследование 2020 года связало ароматерапию перечной мяты с улучшением качества сна у онкологических больных.

Способствует здоровью кишечника. Мята, особенно перечная, также способствует улучшению здоровья кишечника как релаксант гладких мышц всего желудочно-кишечного тракта. Это предвещает практически любые проблемы с желудочно-кишечным трактом, от газов и вздутия живота до запоров и диареи. Кроме того, исследования показали, что эта трава особенно полезна при симптомах синдрома раздраженного кишечника.

Помогает сердцу и метаболическому здоровью. Поскольку мята богата антиоксидантами, она может помочь предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет, отметил диетолог.

Поддерживает здоровье органов дыхания. Частично это связано с антибактериальными и противовирусными свойствами мяты, помогающими устранить причину любого раздражения или инфекции дыхательных путей или носовых пазух.

Напомним, ранее УНИАН писал, вредно ли пить кофе натощак.

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