Рассказываем, сколько держать хурму в кипятке и зачем.

Не всегда удается купить спелые и сладкие плоды, которые не вяжут. Но есть несколько домашних способов довести фрукт до "кондиции". Что сделать, чтобы хурма была мягкой и перестала вязать - читайте ниже.

Как сделать так, чтобы хурма стала мягкой

Итак, что делать, если хурма жесткая и вяжет? Обычно очень терпкими бывают незрелые плоды. Можно просто оставить их дозревать при комнатной температуре, а можно ускорить этот процесс.

Заморозить в морозилке

Терпкость фрукту придают дубильные вещества, которые содержатся в кожице. Но если хурму заморозить, то при низкой температуре дубильные вещества разрушатся. Когда она оттает, то размягчиться и не будет вязать.

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Подержать в одном пакете с бананами или яблоками

Еще один способ, как размягчить хурму - положить к ней в пакет яблоки или бананы и завязать. Этилен (газ), которые выделяют эти фрукты, ускоряет созревание. По этой причине рядом с ними не кладут другие плоды, чтобы они не портились раньше времени (к примеру, в холодильнике). Но когда нужно ускорить созревание, тогда делают наоборот.

Положить в горячую воду

Еще один способ размягчить фрукт и избавиться от вязкости - поместить его в горячую воду и подержать минимум 30 минут.

Но что делать с хурмой, если она твердая, а ждать, пока она размягчится, времени нет? Тогда ее просто нужно полить из чайника кипятком. Правда, у этого способа есть существенный минус: плод становится мягким, но теряет витамин С. Поэтому, если есть время, то лучше все-таки использовать способы, о которых говорили выше.

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