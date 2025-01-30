Для вкусного пюре картофель не должен развариться, утверждает повар.

Кремовое и воздушное картофельное пюре нравится многим, но не всем удается его правильно приготовить. По словам шеф-повара из ресторана Fallow, есть простой способ сделать это блюдо идеальным, пишет Express.

Повар отметил, что ни в коем случае нельзя разваривать картофель во время варки, поэтому он картофель для пюре запекает оригинальным способом. Для этого сначала на противень насыпает много крупной соли, а затем в эту соль кладет помытый картофель с кожурой.

Картофель готовится в духовке при температуре 160-180 градусов, пока не станет полностью мягким. После этого соль нужно счистить, а клубни разрезать пополам.

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Теперь половинки картофеля следует пропустить сквозь сито. Их нужно держать рукой за кожуру и прижимать к сетке на сите. Таким образом мякоть окажется в тарелке, а кожура останется в руке.

После этого повар постепенно доливает в картофель горячие масло и молоко - до тех пор, пока пюре не приобретет необходимую консистенцию.

Повар объяснил, почему он готовит картофель в соли в духовке, а не варит традиционно в воде. По его словам, соль действует как изолятор, который помогает картофелю равномерно пропечься.

Ранее УНИАН рассказывал, как легко почистить вареные яйца. Шеф-повар и писательница Кристин Фиорентино утверждает, что если добавить брызг уксуса в кипящую воду, в которой будут вариться яйца, скорлупа с них легко отслоится.

Она советует сделать два шага. Первый - влить немного уксуса в кипящую воду, затем положить туда яйца. Второй - когда яйца полностью сварятся, вынуть их из кастрюли и погрузить в измельчённый лёд, чтобы быстро остановить процесс приготовления.

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