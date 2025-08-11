Эксперт по садоводству рассказывает о пяти главных ошибках в поливе орхидей.

Орхидеи часто начинают вянуть, перестают цвести, а их листья желтеют, морщатся или становятся мягкими. Причина может быть одна неправильный полив. Об этом изданию The Spruce рассказала директор Grand Ideas Garden и бывший старший преподаватель по садоводству в Университете штата Мичиган Ребекка Финнеран.

По словам специалиста, самой распространённой проблемой является не только чрезмерный полив, но и в целом неправильная техника увлажнения. Сюда входит как переувлажнение и пересушивание, так и полив "не тем способом" или выращивание растений в горшках с плохим дренажом.

В природе орхидеи растут как эпифиты, прикрепляясь к деревьям воздушными корнями. Они быстро впитывают влагу, но легко страдают от избытка воды, поэтому в домашних условиях особенно важно соблюдать баланс.

Как правильно поливать орхидею - распространенные ошибки

Чрезмерный полив

Если орхидея долго стоит в мокром субстрате, её корни начинают гнить, темнеют и становятся слизистыми. Чтобы избежать этого, используйте горшки с дренажными отверстиями и поливайте только тогда, когда субстрат подсохнет — примерно раз в 1–2 недели.

Недостаточный полив

При нехватке влаги листья теряют упругость и сморщиваются. "Если листья выглядят как изюм, растению нужен хороший полив", — говорит Финнеран. Она советует раз в неделю замачивать горшок с орхидеей в тёплой воде на 1 час, погружая только корни.

Вода в точке роста

Попадание воды в центр молодых листьев может вызвать гниение. Направляйте струю на корни и поливайте медленно, чтобы влага ушла через дренаж.

Кубики льда для полива

Полив кубиками льда — популярный, но вредный совет. "Представьте, что вы тропическое растение, а вам на корни кладут лёд", — предупреждает эксперт. Лучше использовать воду комнатной температуры.

Отсутствие пересадки после покупки

Магазинные горшки часто плохо пропускают воду, а субстрат задерживает влагу слишком долго. Пересадите орхидею в горшок с корой и отверстиями — это снизит риск гниения.

По словам Финнеран, соблюдение этих правил поможет орхидеям не только выжить, но и радовать пышным цветением.

Напоним, ранее УНИАН рассказывал, где обрезать орхидею, чтобы она не пропала.

