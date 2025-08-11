Орхидеи часто начинают вянуть, перестают цвести, а их листья желтеют, морщатся или становятся мягкими. Причина может быть одна неправильный полив. Об этом изданию The Spruce рассказала директор Grand Ideas Garden и бывший старший преподаватель по садоводству в Университете штата Мичиган Ребекка Финнеран.
По словам специалиста, самой распространённой проблемой является не только чрезмерный полив, но и в целом неправильная техника увлажнения. Сюда входит как переувлажнение и пересушивание, так и полив "не тем способом" или выращивание растений в горшках с плохим дренажом.
В природе орхидеи растут как эпифиты, прикрепляясь к деревьям воздушными корнями. Они быстро впитывают влагу, но легко страдают от избытка воды, поэтому в домашних условиях особенно важно соблюдать баланс.
Как правильно поливать орхидею - распространенные ошибки
Чрезмерный полив
Если орхидея долго стоит в мокром субстрате, её корни начинают гнить, темнеют и становятся слизистыми. Чтобы избежать этого, используйте горшки с дренажными отверстиями и поливайте только тогда, когда субстрат подсохнет — примерно раз в 1–2 недели.
Недостаточный полив
При нехватке влаги листья теряют упругость и сморщиваются. "Если листья выглядят как изюм, растению нужен хороший полив", — говорит Финнеран. Она советует раз в неделю замачивать горшок с орхидеей в тёплой воде на 1 час, погружая только корни.
Вода в точке роста
Попадание воды в центр молодых листьев может вызвать гниение. Направляйте струю на корни и поливайте медленно, чтобы влага ушла через дренаж.
Кубики льда для полива
Полив кубиками льда — популярный, но вредный совет. "Представьте, что вы тропическое растение, а вам на корни кладут лёд", — предупреждает эксперт. Лучше использовать воду комнатной температуры.
Отсутствие пересадки после покупки
Магазинные горшки часто плохо пропускают воду, а субстрат задерживает влагу слишком долго. Пересадите орхидею в горшок с корой и отверстиями — это снизит риск гниения.
По словам Финнеран, соблюдение этих правил поможет орхидеям не только выжить, но и радовать пышным цветением.
