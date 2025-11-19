Украину, вероятнее всего, тоже затрагивает ее пророчество.

По мере того как мы приближаемся к 2026 году, люди по всему миру обращаются к своим астрологическим знакам в поисках подсказок о том, что может принести новый год. Ожидаемые карьерные достижения, рост финансов, отношения и здоровье — все это приветствуется и рассматривается как намёки на то, что подсказывают звезды. Тем временем Баба Ванга известна своими точными предсказаниями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ее загадочные пророчества десятилетиями привлекали внимание миллионов, и теперь их снова рассматривают, сопоставляя с тенденциями и возможными событиями 2026 года, пишет India.com

Среди предсказаний Ванги — крупная война. По словам провидицы, эта война произойдет в ближайшем будущем и станет масштабным мировым конфликтом. Он разрушит Запад, и многие эксперты считают, что такая война может привести к постоянной перестройке существующей глобальной системы распределения сил. Эта война вызовет массовые изменения повсюду.

Ванга также предсказывала появление в 2026 году могущественного лидера из России, который сможет повлиять на весь мир. Его могут называть "Владыкой мира" — лидером с огромной властью и глобальным влиянием.

Предсказание Ванги указывает, что эта война приведет к политическим и экономическим переменам. Некоторые страны могут столкнуться с серьезным экономическим давлением, ростом инфляции, а другие уже сейчас переживают нестабильность и волнения.

Баба Ванга также предсказывала, что в 2026 году цены на золото могут вырасти еще больше. А еще этот год, по ее словам, будет отмечен многочисленными природными катастрофами, связанными с пиком изменения климата. Это может привести к наводнениям и волнам жары во многих регионах мира. Также возможны разрушительные землетрясения.

