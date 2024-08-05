Эксперт считает, что польза от дружбы между женщинами является неоспоримой.

Женская дружба эмоционально ближе, но она не обходится без вызовов, пишет CNN со ссылкой на автора новой книги "Борьба за нашу дружбу: Наука и искусство конфликта и связи в женских отношениях" Даниэль Байярд Джексон.

"Налаживание отношений с другими женщинами может быть похожим на мину, зная, что в любой момент ты можешь кого-то оттолкнуть, оскорбить ее чувства или пересечь черту", – пишет автор.

По ее словам, есть три вещи, которые заставляют женщин чувствовать себя очень близкими и связанными, в частности, речь идет о поддержке, симметрии и секретности. Однако эти составляющие также могут сделать дружбу хрупкой.

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Первое, что женщины ищут в дружбе – это эмоциональная поддержка. Однако проблема в том, что это очень субъективно. И мы не часто артикулируем, в какой поддержке нуждаемся.

Вторая составляющая – идея симметрии, которая предполагает чувство взаимности в дружбе. Одна из трех главных жалоб от женщин на свою дружбу заключается в том, что они отдают больше, чем их подруги.

Далее идет секретность, которая не обязательно касается тайн. Это ощущение, что мы с тобой находимся в этом эксклюзивном хранилище и занимаемся взаимным самораскрытием.

По словам автора книги, эти три понятия, как правило, связывают женщин. Однако когда одна из подруг испытывает отсутствие одной из этих вещей или дисбаланс, возникает большинство проблем с дружбой. Это может быть как небольшая точка напряжения, так и полный разрыв.

Укрепляя каждую из этих сфер, особенно поддержку, можно поддерживать дружбу с другими женщинами. И вы также должны чувствовать себя комфортно, делясь тем, что вам нужно.

Если назревает конфликт

Эксперт советует посмотреть на общее отношение и историю конфликтов. Нужно помнить, что здоровый конфликт – это хорошо, и часто он является предпосылкой платонической близости. Когда дело доходит до конфликта, не стоит держать все в себе. Нужно спокойно обсудить проблемы.

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Некоторые пары выглядят настолько счастливыми, что возникает вопрос, в чем их секрет. Спойлер: общение является ключевым. Слова и фразы людей в отношениях не просто отражают их устойчивость, а являются ее основой.

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