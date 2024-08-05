Женская дружба эмоционально ближе, но она не обходится без вызовов, пишет CNN со ссылкой на автора новой книги "Борьба за нашу дружбу: Наука и искусство конфликта и связи в женских отношениях" Даниэль Байярд Джексон.
"Налаживание отношений с другими женщинами может быть похожим на мину, зная, что в любой момент ты можешь кого-то оттолкнуть, оскорбить ее чувства или пересечь черту", – пишет автор.
По ее словам, есть три вещи, которые заставляют женщин чувствовать себя очень близкими и связанными, в частности, речь идет о поддержке, симметрии и секретности. Однако эти составляющие также могут сделать дружбу хрупкой.
Первое, что женщины ищут в дружбе – это эмоциональная поддержка. Однако проблема в том, что это очень субъективно. И мы не часто артикулируем, в какой поддержке нуждаемся.
Вторая составляющая – идея симметрии, которая предполагает чувство взаимности в дружбе. Одна из трех главных жалоб от женщин на свою дружбу заключается в том, что они отдают больше, чем их подруги.
Далее идет секретность, которая не обязательно касается тайн. Это ощущение, что мы с тобой находимся в этом эксклюзивном хранилище и занимаемся взаимным самораскрытием.
По словам автора книги, эти три понятия, как правило, связывают женщин. Однако когда одна из подруг испытывает отсутствие одной из этих вещей или дисбаланс, возникает большинство проблем с дружбой. Это может быть как небольшая точка напряжения, так и полный разрыв.
Укрепляя каждую из этих сфер, особенно поддержку, можно поддерживать дружбу с другими женщинами. И вы также должны чувствовать себя комфортно, делясь тем, что вам нужно.
Если назревает конфликт
Эксперт советует посмотреть на общее отношение и историю конфликтов. Нужно помнить, что здоровый конфликт – это хорошо, и часто он является предпосылкой платонической близости. Когда дело доходит до конфликта, не стоит держать все в себе. Нужно спокойно обсудить проблемы.
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