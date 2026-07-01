Этот горячий напиток поможет охладиться в жару, но есть нюанс

Пить его стоит только, когда на улице низкая влажность.

Вопреки распространенному мнению, горячие напитки способны помочь организму легче переносить жару. К такому выводу пришли ученые из Университета Оттавы, изучившие влияние температуры напитков на теплообмен организма во время физических нагрузок, пишет Discover.

Как сообщается, в ходе эксперимента велосипедисты тренировались в одинаковых условиях температуры и влажности, употребляя воду разной температуры. Исследователи отслеживали температуру тела, а также дыхательные показатели участников.

Оказалось, что горячая вода температурой около 50 °C помогала снизить накопление тепла в организме лучше, чем холодная. Причина заключается в том, что горячий напиток усиливает потоотделение. Когда пот испаряется с поверхности кожи, тело охлаждается естественным образом.

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Однако такой эффект наблюдается только в жарком и сухом климате. Если воздух влажный, пот испаряется значительно хуже, поэтому усиленное потоотделение уже не обеспечивает эффективного охлаждения. В таких условиях горячие напитки не дают ожидаемого результата.

Специалисты отмечают, что привычка пить горячий чай в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Индии существует уже многие столетия. Возможно, эта традиция частично связана именно с особенностями терморегуляции организма в условиях сухой жары, хотя исторически горячие напитки также использовали из санитарных соображений.

При этом холодные напитки тоже безопасны. Организм действительно тратит небольшое количество энергии, чтобы согреть ледяную воду до температуры тела, однако это не приводит к повышению внутренней температуры.

Эксперты подчеркивают, что главное в жаркую погоду – не температура напитка, а достаточное потребление жидкости. Врачи рекомендуют регулярно пить воду в течение дня, особенно при физической активности или работе на улице. Часть необходимой жидкости организм может получать и из продуктов с высоким содержанием воды – например, огурцов, помидоров и арбуза.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какой чай лучше всего помогает от стресса.

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