Если вы не хотите переплачивать из-за стиральной машины, можно выбрать подходящий режим и использовать его в большинстве случаев.

Современные стиральные машины оснащены десятками программ, но далеко не все из них одинаково экономят электричество и воду. При этом выбор режима напрямую зависит от типа ткани, степени загрязнения и того, насколько быстро нужно постирать вещи.

Рассмотрим, как можно уменьшить расход электроэнергии при использовании стиральной машины и какой режим для этого подойдет.

Какой самый дешевый режим стирки в стиральной машине

Главный фактор, влияющий на расход энергии, – это подогрев воды: на него уходит до 90% всей потребляемой электричества. По этой причине программы, работающие при невысоких температурах или вовсе без нагрева, автоматически будут считаться более экономичными.

Самый оптимальный режим стирки обычно обозначается аббревиатурой "Эко". Он задействует воду температурой примерно 20–40°C, а также максимально эффективно комбинирует расход воды и время стирки. В итоге это позволяет сократить потребление энергии на 30–40% по сравнению с обычными программами, так что режим хорошо подходит для вещей со средней степенью загрязнения (особенно при полной загрузке барабана).

Если же одежда почти не загрязнена, лучше выбрать быструю стирку, которая длится всего 15–30 минут. Некоторые считают, что этот режим плохо отстирывает пот и засаленность, но в большинстве случаев это не так, и на самом деле он отлично подходит, чтобы "освежить" вещи.

А вот если вас также интересует, какой режим стирки самый бережный – выбор следует остановить на холодной воде. Во-первых, отсутствие подогрева сводит к минимуму все энергозатраты. Во-вторых, современные средства для стирки позволяют достаточно эффективно отстирывать легкие загрязнения даже при 20–30°C. Соответственно, этот режим особенно хорошо себя показывает при работе с деликатными тканями и цветными вещами.

Для небольшого объема белья разумным решением будет воспользоваться режимом половинной загрузки – он может сократить расход ресурсов примерно на треть. Однако, если есть возможность, лучше все же стирать с полной загрузкой – это, вопреки распространенному мнению, не вредит машинке, зато значительно повышает общую эффективность.

Зная, на каком режиме стирки тратится меньше воды, вы сможете не только сэкономить собственные деньги и время, но и продлить срок службы техники.

