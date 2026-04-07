'Старая гроза океана': почему USS Abraham Lincoln до сих пор не уступает новому 'Форду'

Американский авианосец USS Abraham Lincoln, относящийся к классу "Нимиц", продолжает оставаться одним из самых мощных кораблей в мире, даже на фоне более нового класса "Форд", пишет Wionews.
Несмотря на отсутствие современных электромагнитных катапульт, этот 100-тысячетонный гигант до сих пор демонстрирует впечатляющую боевую эффективность и глобальную огневую мощь.
Плавучая крепость с ядерной энергией
USS Abraham Lincoln оснащен двумя ядерными реакторами, обеспечивающими практически неограниченную дальность плавания. Это позволяет кораблю действовать по всему миру без необходимости дозаправки, превращая его в настоящую мобильную военную базу.
Авианосец способен выполнять более 100 боевых вылетов в сутки, используя проверенные паровые катапульты. Хотя новые корабли класса "Форд" могут иметь больший потенциал, "Линкольн" уже доказал свою эффективность в реальных операциях.
Ударная авиация нового поколения
На борту размещено более 60 самолетов, среди которых:
- F-35C Lightning II;
- F/A-18 Super Hornet;
- EA-18G Growler.
Такое сочетание позволяет прорывать современные системы ПВО и наносить высокоточные удары. Корабль оснащен современными радарами и системами защиты, которые обеспечивают круговой обзор и способность перехватывать угрозы.
Среди вооружения:
- системы Phalanx CIWS;
- ракеты Sea Sparrow;
- комплексы RAM.
Это создает плотный защитный "щит" вокруг корабля.
На борту служат более 5000 моряков и авиаторов. Несмотря на меньшую автоматизацию, чем у новых кораблей, именно опыт экипажа обеспечивает быструю реакцию на любые угрозы.
Инструмент глобального влияния
USS Abraham Lincoln регулярно действует в стратегически важных регионах, в частности на Ближнем Востоке, в составе ударных групп с эсминцами и крейсерами.
Его присутствие само по себе является сигналом сдерживания для потенциальных противников.