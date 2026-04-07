'Старая гроза океана': почему USS Abraham Lincoln до сих пор не уступает новому 'Форду'

Несмотря на появление новейших кораблей, этот авианосец с ядерной энергетической установкой и десятками истребителей по-прежнему представляет собой грозную силу.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln, относящийся к классу "Нимиц", продолжает оставаться одним из самых мощных кораблей в мире, даже на фоне более нового класса "Форд", пишет Wionews.

Несмотря на отсутствие современных электромагнитных катапульт, этот 100-тысячетонный гигант до сих пор демонстрирует впечатляющую боевую эффективность и глобальную огневую мощь.

Плавучая крепость с ядерной энергией

USS Abraham Lincoln оснащен двумя ядерными реакторами, обеспечивающими практически неограниченную дальность плавания. Это позволяет кораблю действовать по всему миру без необходимости дозаправки, превращая его в настоящую мобильную военную базу.

Авианосец способен выполнять более 100 боевых вылетов в сутки, используя проверенные паровые катапульты. Хотя новые корабли класса "Форд" могут иметь больший потенциал, "Линкольн" уже доказал свою эффективность в реальных операциях.

Ударная авиация нового поколения

На борту размещено более 60 самолетов, среди которых:

F-35C Lightning II;

F/A-18 Super Hornet;

EA-18G Growler.

Такое сочетание позволяет прорывать современные системы ПВО и наносить высокоточные удары. Корабль оснащен современными радарами и системами защиты, которые обеспечивают круговой обзор и способность перехватывать угрозы.

Среди вооружения:

системы Phalanx CIWS;

ракеты Sea Sparrow;

комплексы RAM.

Это создает плотный защитный "щит" вокруг корабля.

На борту служат более 5000 моряков и авиаторов. Несмотря на меньшую автоматизацию, чем у новых кораблей, именно опыт экипажа обеспечивает быструю реакцию на любые угрозы.

Инструмент глобального влияния

USS Abraham Lincoln регулярно действует в стратегически важных регионах, в частности на Ближнем Востоке, в составе ударных групп с эсминцами и крейсерами.

Его присутствие само по себе является сигналом сдерживания для потенциальных противников.

