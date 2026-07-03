Бесплатное жилье и стабильная работа: в Испании заброшенная деревня ищет поселенцев

В начале 2026 года местные власти запустили программу, направленную на привлечение новых семей, чтобы спасти общину от исчезновения.

В Аренильясе, красивой испанской деревне, находящейся под угрозой исчезновения, постоянно проживает всего 40 человек. Чтобы спасти общину, власти предлагают новоприбывшим отремонтированное жилье без арендной платы и стабильную работу в обмен на одно обязательство: переезд в город на постоянное жительство. Об этом пишет издание Adevarul.

Отмечается, что в то время как крупные европейские города борются с перенаселенностью, ростом арендной платы и жилищным кризисом, небольшая испанская деревня делает предложение, от которого трудно отказаться: полностью отремонтированное жилье без арендной платы и стабильная работа для одного из членов семьи, решивших переехать туда навсегда.

Важно, что эта инициатива относится к сельским общинам, пострадавшим от депопуляции, и одним из самых недавних примеров является деревня Аренильяс, расположенная в провинции Сория, где в настоящее время проживает всего от 40 до 45 постоянных жителей. Деревня находится примерно в двух часах езды от Мадрида.

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В начале 2026 года местные власти запустили программу, направленную на привлечение новых семей, чтобы спасти общину от исчезновения.

Предлагаемый новоприбывшим пакет включает в себя полностью отремонтированный дом, предоставляемый бесплатно, а также постоянную работу для одного из членов семьи в муниципальной службе по обслуживанию зданий.

Кроме того, есть возможность развития собственного бизнеса, взяв на себя управление местным баром, который считается центром общественной жизни деревни и одним из немногих мест встреч для местного сообщества.

Отмечается, что Аренильяс расположена в тихом сельском районе, окруженном живописными пейзажами, примерно в двух часах езды от испанского побережья. Однако власти подчеркивают, что цель проекта - не экономическое развитие или привлечение инвестиций, а просто выживание местного сообщества.

Однако есть одно важное условие: те, кто примет предложение, должны навсегда переехать в город и стать активными членами местного сообщества.

"Стратегия проста: каждая новая семья означает больше детей для местных школ, больше клиентов для местных магазинов и лучшие шансы на сохранение коммунальных услуг, которые находятся под угрозой исчезновения из-за нехватки населения", - сказано в статье.

Важно, что интерес к инициативе превзошел все ожидания местных властей. Всего за несколько дней после объявления программы было зарегистрировано более 100 заявок из разных стран мира, что свидетельствует о том, что потребность в доступном жилье и экономической безопасности является глобальной проблемой.

Заброшенные деревни

В Нидерландах есть уникальная деревня без автомобильных дорог, где почти не слышен городской шум. Там проживает около 2800 человек, а местные жители и туристы передвигаются по каналам на лодках или ходят по деревянным мостикам.

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