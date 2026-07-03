Детям, выросшим в 60-е, 70-е и 80-е, не нужно было напоминать делать эти 10 вещей

Детство изменилось, поэтому нынешним детям все чаще нужны напоминания.

В 1960-е, 1970-е и 1980-е годы многие повседневные обязанности становились для детей второй натурой, потому что были вплетены в их повседневную жизнь. Ожидания их строгих родителей не были необязательными.

Если ребёнка просили что-то сделать, от него ожидали, что он это сделает, – без лишних вопросов. Дети относились к своим обязанностям серьёзно и обязательно доводили дело до конца, пишет Your Tango.

Детям, выросшим в 60-е, 70-е и 80-е, почти никогда не приходилось напоминать делать эти вполне конкретные вещи.

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1. Общаться с друзьями

В 60-е, 70-е и 80-е единственным способом связаться с другом, когда вы были не вместе, был стационарный телефон. Теперь дети могут использовать мобильные телефоны или планшеты, чтобы оставаться на связи в любое время суток.

Они также могут играть с друзьями онлайн, находясь каждый у себя дома, не встречаясь лично. Многие дети предпочитают общаться с друзьями онлайн, а не вживую.

Теперь родителям приходится напоминать детям пойти погулять с друзьями, а в их собственном детстве об этом даже не нужно было упоминать. Общение с друзьями было одним из самых любимых занятий, и они устраивали его при каждой возможности.

2. Читать книги для удовольствия

Читают меньше людей, чем когда-либо. Родителям сегодня часто трудно заставить детей читать, и они винят в этом гаджеты. В нашей жизни теперь так много устройств, что людям бывает сложно от них оторваться – особенно детям.

Если дети в 60-е, 70-е и 80-е читали книги ради развлечения, то нынешние дети не всегда так это воспринимают. Они видят в книгах скорее нечто образовательное, чем развлекательное.

Из-за обилия устройств и восприятия книг как источника информации детям сегодня приходится напоминать читать, вместо того чтобы читать просто для удовольствия.

3. Ходить в музей

Для многих детей, росших в 1960-е, 70-е и 80-е, поход в музей был обычным семейным выходом или школьной экскурсией. Такие визиты пробуждали любопытство так, как невозможно повторить, листая учебник.

Вместо того чтобы искать один конкретный факт, дети бродили среди экспонатов, открывая для себя темы, которые не ожидали найти интересными, и учились просто в процессе исследования.

Сегодня как никогда легко ответить на вопрос быстрым поиском в интернете, но это удобство также делает обучение более механическим. Музеи приглашают людей замедлиться и находить неожиданные связи между историей, наукой, искусством и культурой.

Хотя цифровые ресурсы невероятно ценны, многие взрослые, выросшие на посещении музеев, до сих пор ценят то чувство удивления, которое пробуждали эти впечатления, – поэтому на музеи по-прежнему стоит находить время.

4. Использовать воображение

Без экранов старшие поколения в детстве вынуждены были придумывать, чем себя занять. Они могли выдумывать игры, чтобы играть с друзьями. Они делали это ради радости – и тем самым развивали собственное творческое начало.

Детям сегодня не нужно изобретать новые игры или придумывать интересные места для прогулок. Это может сказываться на их креативности, если у их воображения нет другого выхода. Дети также могут развлекать себя видеоиграми или стриминговыми сервисами.

С готовыми сценариями им не нужно придумывать новые идеи. Они могут просто следовать тому, что для них подготовили разработчики игр или сценаристы.

5. Делать домашнее задание самостоятельно

У детей, росших в 1960-е, 70-е и 80-е, было немного вариантов, кроме как сесть и сделать задание самим. Если нужна была информация, они искали её на библиотечных полках или в энциклопедиях.

Если застревали – спрашивали родителя, звонили однокласснику или ждали следующего дня, чтобы спросить учителя. Выполнение домашнего задания обычно означало борьбу с материалом, даже когда это раздражало.

У современных учеников есть доступ к ИИ и цифровым инструментам, которые решают уравнения и генерируют сочинения за секунды. Эти достижения сделали обучение доступнее, но также значительно упростили возможность избежать той продуктивной борьбы, которая помогает знаниям закрепиться.

Это одна из причин, по которой многие родители теперь напоминают детям, что домашнее задание – это не столько про правильный ответ, сколько про развитие навыков, которые приходят, когда разбираешься во всём сам.

6. Посещать школьные мероприятия

Школьные мероприятия были для детей 60-х, 70-х и 80-х весёлым способом встретиться с друзьями. Они давали повод собраться всем вместе и порадоваться происходящему. Такая атмосфера могла укреплять школьный дух и объединять сообщество.

В последние годы акцент на сообществе стал менее заметен. Некоторые дети вообще не посещают школьные мероприятия, из-за чего могут чувствовать себя изолированными и оторванными от окружающих.

7. Уважать авторитеты

Многих младших детей из поколения бумеров и поколения X учили, что учителя, тренеры, директора и другие взрослые заслуживают базового уважения просто в силу занимаемых ролей.

От детей в целом ожидалось, что они будут вежливы и станут следовать указаниям, если не было веской причины поступить иначе.

Сегодня многие родители делают больший акцент на том, чтобы поощрять детей задавать вопросы и высказываться, когда что-то кажется неправильным. Это ценные уроки, но они также усложняют баланс между уверенностью и вежливостью.

Многие взрослые, выросшие в прежние десятилетия, до сих пор ценят привычку относиться к авторитетам с уважением с самого начала, полагая, что это закладывало основу для продуктивных отношений с учителями, начальниками, наставниками и другими лидерами на протяжении всей жизни. Уважение они видят не как слепое повиновение, а как отправную точку для здорового общения.

8. Усердно работать

Влияние культуры социальных сетей затрагивает не только психическое здоровье детей. Оно влияет и на их выбор профессии. Быть инфлюенсером может быть весьма прибыльным занятием.

К тому же такие люди, как правило, ведут яркую жизнь. Это может создавать у многих детей ощущение, что время в соцсетях столь же полезно, как и упорный труд.

Часть молодого поколения также считает, что усердно работать нет смысла. Из-за изменения климата люди опасаются, что мир окажется настолько затронут, что их профессии перестанут быть полезными или нужными. Вместо построения карьеры многие дети больше сосредоточены на возможности экологической катастрофы.

9. Гулять на улице

Когда росли старшие поколения, они обожали быть на свежем воздухе. Теперь многие дети предпочитают оставаться дома, даже играя с друзьями, выбирая Xbox вместо качелей.

Тем не менее многие родители стараются подтолкнуть детей выйти на улицу. Им это может казаться странным, ведь их собственным родителям не приходилось им об этом напоминать. Вероятно, им приходилось выходить ради общения, а не полагаться на телефоны. Люди, выросшие таким образом, не всегда нуждаются в напоминаниях, чтобы поддерживать эту привычку.

Прогулки на улице приносят много пользы растущим детям. Они могут сделать их здоровее физически и психически. Родители, которые росли, играя на улице, возможно, заметили, как это шло им на пользу, и хотят, чтобы их дети испытали то же самое.

10. Есть здоровую пищу

Для многих детей, росших в 1960-е, 70-е и 80-е, сбалансированное питание обычно не подавалось как выбор. Просто так был устроен ужин. Родители ожидали, что овощи будут съедены, а сладкие лакомства часто приберегались для особых случаев.

Эти привычки становились настолько рутинными, что многие люди переносили их во взрослую жизнь, особо не задумываясь.

Сегодняшние семьи сталкиваются с иной пищевой средой. Полуфабрикаты и приложения по доставке еды доступны как никогда, из-за чего здоровый выбор часто требует больше планирования и осознанности. В результате многие родители обнаруживают, что напоминают детям есть больше фруктов и овощей или выбрать сбалансированное блюдо вместо самого быстрого варианта.

Люди, выросшие десятилетия назад, часто не нуждаются в таких напоминаниях, потому что здоровое питание стало привычкой задолго до того, как они поняли, почему это важно.

Ранее УНИАН сообщал, что хорошие родители допускают ошибку, из-за которой у них вырастают плохие дети.

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