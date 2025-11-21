Одним из таких примеров является фраза "Ты слишком драматизируешь".

Каждый из нас когда-то чувствовал себя отчаявшимся, униженным или разочарованным. Но ничто не расстраивает так сильно, как когда причина такого чувства заключается в бестактных комментариях других людей.

Ресурс Your Tango рассказывает, что порой люди говорят неприятные вещи, чтобы повлиять на вашу самооценку. Есть девять фраз, которые они могут намеренно использовать, чтобы вы чувствовали себя плохо.

1. "Это твоя вина"

Иногда во время споров люди могут пытаться переложить всю вину на одного человека. Это заставляет одну сторону чувствовать себя плохо, а также создает динамику, где один человек является "жертвой", а другой – "виновником".

Видео дня

2 "Ты слишком драматизируешь"

Сильные эмоции не делают тебя драматичным. Возможно, вы слышали слова "ты слишком драматизируешь" в свою сторону, и, оглядываясь назад, могли подумать, что это действительно так. Но подавление собственных эмоций может стать опасным.

Исследования показывают, что такое поведение повышает риск "преждевременной смерти, включая смерть от рака".

3. "Я этого не говорил"

Эта фраза – манипуляция. Мы точно знаем, что слышали от другого человека, но бывает так, что нас заставляют верить в другое только потому, что они не хотят признать свою ошибку.

Medical News Today объясняет, что манипуляции могут стать причиной тревоги, депрессии, изоляции и психологической травмы. Кроме того, они негативно влияют на самооценку. Поэтому не стоит позволять кому-то задеть вас таким поведением.

4. "Ты никогда меня не слушаешь"

Тренер по вопросам любви Элизабет Стоун говорит, что "использование высказывания вроде "Ты всегда..." заставляет собеседника перейти в оборону и приводит к спору о случаях, когда он не делал того, в чем вы его обвиняете". То же самое касается и слова "никогда". Оно может навредить любым отношениям, ведь другой человек может чувствовать себя так, будто он делает недостаточно, даже если выкладывается на полную.

5. "Ты такой эгоист"

Многие с детства слышат, что эгоизм – это плохо, а действительно хороший человек ставит других на первое место. Но это не значит, что это правда. Иногда возникают ситуации, когда надо быть эгоистичным. Вы не можете всегда ставить других на первое место, пренебрегая собственными потребностями и психическим состоянием.

6. "Однажды ты поймешь"

Вы когда-нибудь слышали от старших людей фразу "Однажды ты поймешь"? На первый взгляд, это может показаться не таким уж и важным. Но смысл этих слов таков, будто другие хотят, чтобы вы пережили трудные времена.

"Эти люди надеются, что вы будете страдать, если это означает, что вы получите по заслугам. И если хорошо подумать, эта фраза не только имеет целью заставить вас чувствовать себя плохо, но и является просто грубой", – объясняется в материале.

7. "У меня нет на это времени"

Были ли в вашей жизни ситуации, когда вы пытались поговорить с близким вам человеком, а в ответ слышали фразу: "У меня нет на это времени". Бывает тяжело, когда ваши эмоции игнорируются. Люди, живущие в такой обстановке, испытывают меньше положительных эмоций и больше стресса, что вредит их психическому здоровью.

8. "Ты не знаешь, о чем говоришь"

Эта фраза унизительна и является проявлением неуважения. Важно помнить, что возраст или опыт не делают человека осведомленным во всем. Кстати, согласно данным Pew Research Center, поколение Z (те, кто родился ориентировочно с середины 1990-х до начала 2010-х, – ред.) сейчас находится на пути к тому, чтобы стать самым образованным поколением на сегодняшний день.

Если кто-то имеет наглость сказать, что вы не знаете, о чем говорите, помните, что вы не должны терпеть такое поведение от кого-либо.

9. "Ты просто неуверенна в себе"

Если вы находитесь в отношениях и слышите от партнера эту фразу, вам может быть очень больно. Часто вам просто нужна эмоциональная поддержка. И последствия ее отсутствия могут быть ошеломляющими.

Лицензированный психолог Эми Льюис Беар объясняет, что отсутствие эмоциональной поддержки "нарушает баланс сил в отношениях и приводит к неуверенности и самообвинениям".

Это заставляет одну из сторон считать свои эмоции незначительными, что приводит к чувству неполноценности. Фактически это может положить конец отношениям.

Ранее мы рассказывали про топ фраз, которые своим детям часто говорят эмоционально незрелые родители.

Вас также могут заинтересовать новости: