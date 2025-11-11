Эксперт не советует ждать полной справедливости в союзах.

Мы привыкли думать, что любовь предполагает баланс, равенство и взаимную отдачу "пятьдесят на пятьдесят", но правда в том, что отношения, как и сама жизнь, - это не всегда честная игра.

Как пишет для Psychology Today лицензированный семейный терапевт Фил Старк, ожидания, что отношения должны быть полностью справедливыми, ведут нас к разочарованию. По его словам, идеального равенства никогда не будет, потому что мы все разные.

Можно возмущаться: "Почему я постоянно готовлю и убираю, а он - нет?" Но, возможно, вы просто лучше это делаете, вам больше нравится процесс или вы не терпите беспорядок, тогда как партнер относится к нему спокойнее.

Видео дня

Можно сетовать, что финансовые решения всегда принимает кто-то один. Однако, возможно, этот человек действительно имеет больше опыта, интуиции или желания разбираться в денежных вопросах. И, если честно, мы даже благодарны, что не должны этим заниматься.

И даже когда кто-то в паре "руководит" совместным досугом, может, причина не в контроле, а в том, что этот партнёр более социальный, лучше планирует, не забывает о встречах и датах, тогда как другой - просто более рассеянный или спокойный.

Старк отмечает, что отношения - это не две одинаковые половины, а две детали пазла, которые соединяются, чтобы образовать нечто целое. Каждый вкладывает свою долю - но она не всегда одинакова по размеру и форме. Поэтому, когда кажется, что "все несправедливо", стоит не искать идеального баланса, а попытаться принять, что разница - это не проблема, а сама сущность партнерства.

Напомним, ранее психолог Марк Траверс посоветовал обратить внимание на три вещи, если вы хотите определить, действительно ли ваш партнер вас уважает.

Вас также могут заинтересовать новости: