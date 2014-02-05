В США поймали преступницу через 37 лет после побега из тюрьмы
В США поймали преступницу, сбежавшую из мичиганской тюрьмы около 37 лет назад.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Преступница жила в Сан-Диего под вымышленным именем.
Сейчас 60-летняя Джуди Линн Хэймен (Judy Lynn Hayman) содержится в тюрьме Сан-Диего, откуда ее в ближайшее время должны перевести в Мичиган.
Когда полицейские приехали в ее квартиру в Сан-Диего, Хэймен предъявила им документы на имя Джеми Льюис (Jamie Lewis). Однако правоохранители опознали ее по фотографии, сделанной во время задержания в 1970-х годах. После этого они отвезли женщину в полицейский участок, где она на допросе созналась, что на самом деле является Джуди Линн Хэймен.
Хэймен сбежала из тюрьмы в городе Ипсиланти в 1977 году. Она отбывала срок за попытку кражи, совершенную, когда ей было 23 года. Ее приговорили к 16 месяцам заключения. Хэймен сбежала, отсидев половину срока.