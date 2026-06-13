3 'неудобные' привычки самых успешных людей

По наблюдениям экспертов, наиболее успешные профессионалы регулярно принимают сложные решения, которых большинство людей старается избегать.

Успех в карьере часто требует не только навыков и настойчивости, но и готовности принимать сложные и эмоционально дискомфортные решения. Об этом пишет бизнес-коуч Дори Кларк для CNBC.

По ее словам, ключевое отличие между обычными и наиболее успешными людьми заключается в умении действовать в интересах долгосрочной перспективы, даже если это вызывает дискомфорт или временные потери.

1. Отказ от "хороших" возможностей

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Одним из самых сложных навыков эксперт называет умение говорить "нет" даже привлекательным предложениям. По его словам, чрезмерное количество "средних" возможностей часто мешает увидеть действительно значимые.

Он приводит пример ситуации, когда даже привлекательные приглашения могут быть отклонены, если они мешают ключевым целям. Успешные люди, по его словам, оценивают каждую возможность по трем критериям: уровень личного интереса, влияние на карьеру и потери в случае согласия.

2. Работа без внешнего признания

Вторая сложность – продолжать работать над проектами или навыками даже тогда, когда нет внимания или поддержки со стороны других.

Эксперт отмечает, что прогресс часто происходит незаметно, а мотивация в условиях "тишины" является одним из самых тяжелых испытаний. В то же время именно такая настойчивость позволяет сформировать глубокую экспертизу и впоследствии получить признание.

3. Умение менять цели и идентичность

Третий сложный шаг – признать, что собственные цели или профессиональный путь больше не соответствуют внутренним желаниям.

По словам автора, многие люди годами остаются в сферах, которые уже не приносят удовольствия, из-за страха потерять прежнюю идентичность. Однако способность вовремя сменить направление позволяет избежать потери времени и энергии.

Эксперт подытоживает, что настоящий долгосрочный успех часто требует не комфорта, а наоборот – готовности принимать неудобные решения, которые формируют устойчивый результат в будущем.

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