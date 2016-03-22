В Карпатах провели очередные лыжные соревнования без снега (фоторепортаж)
08:08, 22 марта 2016Курьёзы
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В Верховине на прошлых выходных состоялись всеукраинские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди детей и молодежи "Кубок Гуцульщины".
Что интересно, они проходили без снега, передает Мукачево.net.
Кроме того, по словам самих участников и их родителей, уровень условий был ужасным: дети грелись на солнце, переодевались в заброшенных помещениях.
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Соревнования длились все воскресенье, 20 марта, под эгидой Федерации лыжного спорта Украины.
А вот такой снежной афишей анонсировали эти соревнования:
Напомним, ранее министры решили провести чемпионат Украины по горным лыжам без снега.
На соревнования приехал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который заявил, что руководство горнолыжного курорта "Красия" сделало все для того, чтобы чемпионат прошел "на высоком уровне".
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