В Карпатах провели очередные лыжные соревнования без снега (фоторепортаж)

Что интересно, они проходили без снега, передает Мукачево.net.

Кроме того, по словам самих участников и их родителей, уровень условий был ужасным: дети грелись на солнце, переодевались в заброшенных помещениях.

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Соревнования длились все воскресенье, 20 марта, под эгидой Федерации лыжного спорта Украины.

А вот такой снежной афишей анонсировали эти соревнования:

Напомним, ранее министры решили провести чемпионат Украины по горным лыжам без снега.

На соревнования приехал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который заявил, что руководство горнолыжного курорта "Красия" сделало все для того, чтобы чемпионат прошел "на высоком уровне".