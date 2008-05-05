Парк развлечений для “взрослых мальчиков” открыли близ Берлина

Парк развлечений для “взрослых мальчиков” открыли в немецком городе Герцфельде близ Берлина.

Вспомнить детство и поиграть грузовыми машинами и экскаваторами, не игрушечными, а настоящими, можно в необыкновенном парке развлечений недалеко от немецкой столицы. На выходные сюда приезжает каждый раз все больше людей.

Парк развлечений называется “Баггерленд”, что в переводе означает “Страна землекопов”. Она раскинулась на большом участке земли, местами покрытой лесом. Здесь можно взять в аренду экскаватор, трактор или другие мощные машины и, пройдя начальный курс обучения, попрактиковаться в управлении агрегатом.

В заведении уже есть свои завсегдатаи. Большинство из них в повседневной жизни не имеет ничего общего с исполинскими машинами. Желание руководить ими - это обычно отголосок детских мечтаний. Ведь, по статистике, чаще всего в детстве немецы хотят стать полицейскими, пожарниками или водителями экскаваторов.

Такая игра - удовольствие не из дешевых. Чтобы “поиграться” час, нужно заплатить 97,5 евро. Однако в желающих покорить мощную машину и ощутить силу работы ее агрегатов нет недостатка. По словам работников парка, в последнее время в него стали наведываться не только мужчины, а и женщины.

ICTV