NASA снова перепутало Луну с Солнцем

Интернет-пользователей позабавила ошибка, допущенная NASA. В своем twitter-аккаунте с более чем 12 млн подписчиков агентство выложило снимок находящегося на МКС астронавта Скотта Келли, указав, что на фото – Солнце. Пользователи деликатно отметили, что на снимке все же изображена Луна.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на Mashable, снимок Скотта Келли в NASA сопроводили комментарием: «Солнце и Земля, как их видит @StationCDRKelly с борта @Space_Station. Наслаждайтесь!» Подпись вызвала недоумение twitter-фоловеров агентства и приметивших ее журналистов. Если в Земле на фотографии сомнений нет, то Солнце выглядело подозрительно.

Пользователи пояснили агентству, что на самом деле на снимке изображены Земля и Луна.

«Если бы это было Солнце, мы бы не могли увидеть рядом с ним звезды, разве только у вас какая-то новая суперкамера», – не без ехидства отметил пользователь Майкл Говард.

«На снимке видны не только звезды в поле этого объекта, но и огни городов на Земле, так что это никак не может быть Солнце», – подтвердила сомнения twitter-сообщества астроном Эмили Лакдавалла.

Издание отмечает, что NASA путает Луну с Солнцем уже не первый раз. Предыдущий казус произошел летом после снимка, выложенного Скоттом Келли во время полета МКС над западной частью США.

What's our new cover pic? The sun & Earth, as seen by @StationCDRKelly from the @Space_Station. Enjoy! #YearInSpacepic.twitter.com/mjhq9qYVzf