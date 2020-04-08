Чтоб меньше пили: копы просят запретить продажу алкоголя в Одессе в выходные и праздники во время карантина

3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия.

Одесская полиция просит городскую власть запретить продажу алкоголя ночью, в выходные и праздники.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на обращение начальника ГУНП в Одесской области Олега Беха.

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«С целью надлежащего предотвращения распространению на территории региона острой респираторной болезни, вызванной COVID-19, обеспечения публичной безопасности и принятие соответствующих профилактических мер, просим вас рассмотреть вопрос относительно временного ограничения (на период карантина) торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками путем запрета их реализации с 20:00 до 10:00, а также в выходные и праздничные дни», – говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.