Трансформация экскурсий во Львове: по сети "гуляет" "коронавирусное" видео
10:56, 26 марта 2020Курьёзы
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В комментариях танцоров называют "охотниками за коронавирусом".
Трансформация львовских экскурсий: сетью ширится "коронавірусне" видео
Семь человек, одетые в белые защитные костюмы и противогазы, взявшись друг за друга, подтанцовывают в центре пустого Львова - такое видео распространяется по соцсетям.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Кто эти люди и какой флешмоб устроили - не известно. В комментариях танцоров называют "охотниками за коронавирусом".
Кое-кто подшучивает и благодарит за позитив. Другие - критикуют, мол это нарушение режима карантина, ибо люди в белом не придерживаются двухметровой, так называемой социальной, дистанции.
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