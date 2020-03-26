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Трансформация экскурсий во Львове: по сети "гуляет" "коронавирусное" видео

10:56, 26 марта 2020
Курьёзы
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Семь человек, одетые в белые защитные костюмы и противогазы, взявшись друг за друга, подтанцовывают в центре пустого Львова - такое видео распространяется по соцсетям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кто эти люди и какой флешмоб устроили - не известно. В комментариях танцоров называют "охотниками за коронавирусом".

Кое-кто подшучивает и благодарит за позитив. Другие - критикуют, мол это нарушение режима карантина, ибо люди в белом не придерживаются двухметровой, так называемой социальной, дистанции.

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