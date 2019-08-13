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Пара занялась сексом на улице у отеля и попала на видео

12:06, 13 августа 2019
Курьёзы
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На кадрах видно мужчину и женщину, которых снимают с балкона гостиницы / The Sun

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Об этом пишет The Sun.

На кадрах видно мужчину и женщину, которых снимают с балкона гостиницы рядом. Пара страстно занимается сексом прямо на тротуаре под другим зданием. Очевидцы предполагают, что пара приехала в Хорватию из Великобритании.

После того, как влюбленные завершили половой акт, они сразу убежали.  

Внимание! Видео 18+

Как сообщал УНИАН, ранее в Черновцах пьяная парочка занималась сексом прямо посреди улицы.

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Теги: #курьезы#Хорватия