Пара занялась сексом на улице у отеля и попала на видео

После того, как влюбленные завершили половой акт, они сразу убежали.

На хорватском курорте Сплит очевидцы сняли пару из Великобритании, которая занималась сексом возле отеля на улице.

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Об этом пишет The Sun.

На кадрах видно мужчину и женщину, которых снимают с балкона гостиницы рядом. Пара страстно занимается сексом прямо на тротуаре под другим зданием. Очевидцы предполагают, что пара приехала в Хорватию из Великобритании.

После того, как влюбленные завершили половой акт, они сразу убежали.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Черновцах пьяная парочка занималась сексом прямо посреди улицы.