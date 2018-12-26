"Няша" Поклонская шокировала россиян новогодним поздравлением на лошади - в сети отреагировали фотожабами (видео)

Во время произнесения поздравительной речи Поклонская решила изобразить из себя наездницу и уселась на лошадь.

Депутат Госдумы РФ и бывшая так называемая прокурор Крыма "няш-мяш" Наталья Поклонская шокировала сеть своим новогодним поздравлением. Во время произнесения поздравительной речи Поклонская решила изобразить из себя наездницу и уселась на лошадь.

Видео было опубликовано в Instagram Поклонской и всего за несколько часов собрало сотни комментариев, значительная часть которых была насмешливыми.

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"Хочу поблагодарить вас за доверие и поддержку, ведь трудности, которые мы прошли вместе, делают нас крепче и сильнее", - заявила Поклонская, с трудом держась на лошади с бокалом шампанского в руках.

Пользователи сети, конечно, не упустили случая поупражняться в остроумии и заполонили интернет фотожабами.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли Поклонскую, назвавшую "Украину – окраиной России".