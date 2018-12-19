"Старуха в маразме": в сети высмеяли Поклонскую, назвавшую "Украину – окраиной России"

Также Поклонская заявила, что Россия, Украина, Беларусь – неделимы.

Экс-руководитель так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутат российской Госдумы Наталья Поклонская выдала новое абсурдное заявление, назвав «Украину окраиной России»

Отрывок интервью Поклонской опубликован на странице pani Walewska в Twitter.

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"Украина – это Россия. Украина – это окраина России. И там живут люди, точно такие же как и мы. И они хотят жить под мирным небом. Они хотят, чтобы дети ходили в школу и их спокойно встречать дома, не переживая, что ребенок не вернется. Они хотят разговаривать на родном русском языке", - сказала она.

Также Поклонская заявила, что Россия, Украина, Беларусь – неделимы.

Не знаю сколько Поклонской лет, но ощущение такое, как будто это старуха в маразме.

pic.twitter.com/Pz6oLJQQWA — pani Walewska (@pani_walewska) December 18, 2018

«Они хотят хранить наши традиции, они хотят учить нашу историю, они хотят 9 мая выходить на парад вместе с ветеранами Великой отечественной войны. Поверьте мне, они этого хотят. Я убеждена, что Россия, Украина и Беларусь – они не делимы. Мы один народ, мы ничем не отличаемся друг от друга. Мы не можем развиваться и процветать отдельно друг от друга», - заверила она.

Как сообщал УНИАН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в прокуратуре Автономной Республики Крым подписано сообщение о подозрении бывшей так называемой "прокурору Крыма" Наталье Поклонской о нарушении законов и обычаев войны.