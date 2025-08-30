Как распознать, что вам врут: 10 признаков языка тела

Терапевты рассказывают, как понять, что кто-то не говорит правду.

Люди врут чаще, чем мы думаем - от безобидных комплиментов до серьезных неправд о прошлом. Эксперты отмечают: когда мы концентрируемся на словах человека, тело часто выдает его неправду, пишет Best Life.

Вот 10 признаков языка тела, которые выдают, что вам врут:

1. Положение ног выдает желание убежать

По словам психотерапевта Джеймса Миллера, чрезмерное движение или отклонение ног в сторону сигнализирует о стрессе и желании избежать разговора.

2. Неспособность стоять на месте

Терапевт Рэйчел Эддинс объясняет, что лжецы часто суетятся, двигаются или пытаются быстрее завершить разговор из-за внутреннего волнения.

3. Суета с внешностью

Адвокат Дэвид Кларк отмечает, что люди поправляют одежду, прическу или вытирают пот, когда пытаются отвлечься от лжи.

4. Избегание зрительного контакта

Движение глаз может сигнализировать неправду. Например, правши, которые смотрят вправо, могут выдумывать историю, а левши - наоборот.

5. Сжатые губы

Коллин Веннер объясняет, что сжатие губ - это рефлекторная попытка контролировать то, что собираются сказать, и скрыть правду.

6. Сокрытие рук

Лгущий человек может скрестить руки, засунуть их в карманы или сжать в кулаки - это способ изолировать себя от собеседника.

7. Напряженное тело

По словам Джони Огл, лжецы часто выглядят замкнутыми - скрещенные руки или ноги, поднятые плечи и сомкнутая осанка свидетельствуют о дискомфорте.

8. Сокрытие рта

Эндрю Тейлор и Джо Гутейнц добавляют, что люди часто прикрывают рот руками, когда пытаются не выдать неправду.

9. Несоответствие языка тела словам

Ванесса Ван Эдвардс отмечает, что качая головой "да" или демонстрируя отвращение, человек выдает внутренний конфликт и ложь.

10. Изменения в типичном поведении

Кассандра ЛеКлер советует обращать внимание на различия в манерах и привычных жестах - любое внезапное изменение может сигнализировать о неправде.

