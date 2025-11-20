Многие из этих мифов десятилетиями циркулируют в интернете и даже в прессе.

Бомбардировщик B-2 Spirit уже более трех десятилетий остается самым загадочным и наиболее обсуждаемым самолетом в мире. В то же время именно о нем циркулирует больше всего ложных представлений и откровенных мифов. Издание WIONews собрало 7 самых распространенных заблуждений об этом самолете.

1-й миф: B-2 абсолютно невидим для радаров

Реальность: Самолет действительно имеет чрезвычайно хорошие антирадарные технологии, но B-2 не "исчезает" с экранов радаров полностью. Современные радары способны его "увидеть", но с точным наведением средств ПВО на него уже есть проблемы.

2-й миф: B-2 может самостоятельно выполнять боевые вылеты на тысячи километров от баз

Реальность: Ни один стратегический бомбардировщик не летает "сам по себе". B-2 критически зависит от самолетов-заправщиков во время межконтинентальных миссий. Кроме того, он работает в сложной сети сопровождения: самолеты РЭБ, разведчики, спутники, AWACS. Самостоятельность B-2 - это не об изоляции, а о способности проникать в глубоко эшелонированную ПВО без прикрытия истребителей.

3-й миф: стелс-покрытие такое хрупкое, что самолеты постоянно стоят в ангарах и редко летают

Реальность: Да, радиопоглощающее покрытие требует особого ухода - специальных ангаров с контролем влажности и температуры, регулярного восстановления. Но это не делает самолет "стеклянным". B-2 регулярно выполняет тренировочные полеты и участвует в военных учениях. Просто его эксплуатация значительно дороже обычных самолетов.

4-й миф: B-2 предназначен исключительно для нанесения ядерных ударов

Реальность: Хотя изначально акцент был на ядерном сдерживании, уже с середины 1990-х B-2 активно применяется в обычных конфликтах в роли классического бомбардировщика. Последний пример этого - удар по Ирану в июне этого года.

5-й миф: B-2 не модернизировали со времен холодной войны, это техника 1980-х

Реальность: B-2 получил все необходимые обновления, как и остальной военно-воздушный парк США. Эти самолеты оснащены актуальными для нашего времени радарами, бортовыми компьютерами, системами управления огнем и т.д.

6-й миф: B-2 морально устарел, ему уже пришла замена

Реальность: Пентагон действительно вскоре начнет получать "замену" для B-2. Но новый B-21 появится не раньше конца 2020-х - начала 2030-х. И понадобится еще немало времени, чтобы B-21 полностью вытеснил B-2 в его роли стратегического стелс-бомбардировщика.

7-й миф: единственная сильная сторона B-2 - его незаметность для радаров

Реальность: Стелс-технология, хотя и является ключевым преимуществом самолета, однако далеко не единственным. Этот бомбардировщик также имеет выдающиеся показатели дальности полета на одной заправке, боевой нагрузки, включая уникальную возможность нести сверхтяжелые бомбы GBU-57, высокий уровень автоматизации бортовых систем и тому подобное.

Рейд бомбардировщиков B-2 Spirit в Иране

Как писал УНИАН, в конце июня Израиль и США провели массированную кампанию воздушных ударов по Ирану с целью уничтожить иранскую ядерную программу. При этом американцы применили свои стелс-бомбардировщики.

Как позже рассказали в Пентагоне, семь стелс-бомбардировщиков B-2 стартовали с базы в Миссури и долетели до Ирана, проведя в воздухе примерно 18 часов. Они сбросили более десяти сверхмощных противобункерных бомб Massive Ordnance Penetrator на ядерные объекты Ирана в городах Фордо и Натанз.

