С 6 по 12 ноября 2025 года Лондон будет принимать Международный кинофестиваль "Женщины и Мир" (IFFWW) - уникальный культурный проект, основанный украинками, который уже получил международный авторитет.
Нынешнее жюри - настоящая звездная команда:
- Питер Страуган - обладатель "Оскара" и BAFTA, сценарист фильма "Конклав"
- Дэниел Ингс ("Джентльмены", "Корона")
- Тамара Лоуренс ("Молчаливые близнецы", "Время")
- Дием Камилль ("Чужой: Земля", "Колесо времени")
- Марсия Кимптон - американский режиссер и продюсер
- Виктория Эмсли ("Аббатство Даунтон", "12 обезьян")
- Ксения Бугримова (Холостяк, Список Желаний, Киев Днем и Ночью, Зерно) - соучредитель фестиваля
- Элизабет Макинтайр - куратор документального кино
Тема года - "Стратегии мира: женщины как агенты безопасности".
В программе:
- премьеры украинских и международных фильмов
- панельные дискуссии и мастер-классы
- вручение премии Woman of World Impact Award
Фестиваль поддерживают:
- Посольство Украины в Великобритании
- Посольство Чешской Республики в Великобритании
- Посольство Эстонии в Великобритании
- Гете-институт
- London Film
- Мэрия Лондона
- Prime Time Network
- другие ведущие культурные институции и нетворки.
"WWIFF- это о глубине и силе, о красных губах среди блица, об устойчивости тогда, когда мир рушится", - говорят соучредители фестиваля Ксения Бугримова и Мария Виноградова
Мы гордимся, что именно украинки делают фестиваль, который уже второй год становится мостом между Украиной, Британией и миром.