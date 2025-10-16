С 6 по 12 ноября 2025 года Лондон будет принимать Международный кинофестиваль "Женщины и Мир" (IFFWW) - уникальный культурный проект, основанный украинками, который уже получил международный авторитет.

Нынешнее жюри - настоящая звездная команда:

  • Питер Страуган - обладатель "Оскара" и BAFTA, сценарист фильма "Конклав"
  • Дэниел Ингс ("Джентльмены", "Корона")
  • Тамара Лоуренс ("Молчаливые близнецы", "Время")
  • Дием Камилль ("Чужой: Земля", "Колесо времени")
  • Марсия Кимптон - американский режиссер и продюсер
  • Виктория Эмсли ("Аббатство Даунтон", "12 обезьян")
  • Ксения Бугримова (Холостяк, Список Желаний, Киев Днем и Ночью, Зерно) - соучредитель фестиваля
  • Элизабет Макинтайр - куратор документального кино

Тема года - "Стратегии мира: женщины как агенты безопасности".

В программе:

  • премьеры украинских и международных фильмов
  • панельные дискуссии и мастер-классы
  • вручение премии Woman of World Impact Award

Фестиваль поддерживают:

  • Посольство Украины в Великобритании
  • Посольство Чешской Республики в Великобритании
  • Посольство Эстонии в Великобритании
  • Гете-институт
  • London Film
  • Мэрия Лондона
  • Prime Time Network
  • другие ведущие культурные институции и нетворки.

"WWIFF- это о глубине и силе, о красных губах среди блица, об устойчивости тогда, когда мир рушится", - говорят соучредители фестиваля Ксения Бугримова и Мария Виноградова

Мы гордимся, что именно украинки делают фестиваль, который уже второй год становится мостом между Украиной, Британией и миром.