Кто кого больше любит – украинцы русских или русские украинцев?

Украинско-российские отношения сложно назвать дружескими или тем более братскими. Со времен распада Союза между двумя странами осталось много нерешенных проблем, начиная от исторических разногласий, размытости границы и заканчивая экономической и энергетической зависимостью. В связи с различным внешне- и внутреннеполитическим курсом держав возникают новые разногласия. Обострение отношений между двумя государствами сказывается и на отношениях между народами.

Институт изучения России провел первое социологическое исследование “Украинцы и россияне: взгляд друг на друга”, результаты которого показали, что отношения между двумя народами охлаждаются. Исследование проводилось параллельно в двух странах. Общий “индекс добрососедства” между странами составил +11,41 балла, что по шкале института означает “соседские, нейтральные отношения”. Кстати, украинцы оценивают уровень отношений выше – на +13,84 балов, для россиян же он составляет +8,99 балла. Эксперты пришли к выводу, что отношения между двумя странами можно трактовать как прохладный нейтралитет.

Хотя в Украине и более высокий индекс добрососедства, но он быстрее снижается, поскольку украинцы острее, чем россияне, оценивают негативную динамику отношений как между государствами (-17,40), так и между народами (-6,45) (в то же время в России эти индексы составляют –14,14 и –3,68 соответственно).

“Достаточно долгое время острое обсуждение противоречий Украины и Росси было характерно лишь для предвыборных кампаний. Когда же выборы заканчивались, политическое поле в целом затихало”, – рассказывает генеральный директор Института изучения России, научный редактор журнала “Эксперт Украина” Андрей Блинов. Но в последнее время ситуация кардинально изменилась. С одной стороны – потому что выборов слишком много, с другой стороны – потому что политики слишком активны. “Российско-украинские противоречия больше не уходят с первых полос СМИ и являются постоянным фактором пропагандистской кампании для политиков в Украине и даже в какой-то степени в России”, – добавляет Блинов.

Наиболее существенной проблемой между государствами как украинцы, так и россияне называют недоверие политических лидеров друг к другу. Среди других насущных проблем выделяют энергетическую и экономическую зависимость стран, территориальные претензии и различия во внешнеполитическом курсе. В исторических разногласиях видят проблему только около 12% украинцев и 8,2% россиян.

Интересно, что наиболее оптимистично на развитие соседских отношений смотрит молодое поколение (20–29 лет), а также пожилые жители (50–59 лет) обеих стран. Эксперты связывают высокие показатели в данных группах с тем, что молодое поколение обладает большим доступом к информации и не видело периода тяжелого становления российско-украинских отношений, а пожилые жители ностальгируют по Советскому Союзу.

Почти 65% опрошенных россиян не имеют ни личных, ни профессиональных контактов с жителями Украины. У украинцев же этот показатель составляет чуть более 40%. Дальних и ближних родственников, друзей и знакомых, живущих в соседней стране, у украинцев оказалось почти вдвое больше, чем у россиян.

“Соседскими” отношения между Украиной и Россией считают 21,1 % опрошенных россиян и 25 % украинцев (“братскими” их видят только 2,9 % россиян и 4,6% украинцев).

Совершенно неожиданным для экспертов оказался тот факт, что 81,7 % россиян ни разу не были в Украине после 1991 г. (для украинцев этот показатель равен 67,6 %). Неоднократно посещают соседнюю страну лишь 5,2% россиян и 8,8% украинцев.

Главным источником информации о событиях как в своей стране, так и у соседей для обоих народов остается телевидение. Следует отметить, что 30% украинцев, смотрят российские каналы, и только 1% россиян – украинские. Не трудно догадаться, у кого складывается более объективная и полная картинка о каком бы то ни было событии. Кстати, индексы общественного интереса к событиям как в своей, так и соседней стране в Украине значительно выше, чем в России, причем это касается всех сфер жизни общества: политики, экономики, культуры.

Анна Ященко