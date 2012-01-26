Российские президентские выборы оплачивают украинцы?

«Маленькой победоносной войной» для Владимира Путина на ближайших президентских выборах Кремль выбрал газовую войну с Украиной. Надо отдать должное нынешней гуманности политических технологий Москвы, ведь первой победе на президентских выборах 2000 года предшествовала Чеченская война, и главным «драконом», которого побеждал Владимир Путин до 2008 года, был терроризм. Но тема, как говорится, себя исчерпала, и в третий раз перегиб палки "по борьбе с терроризмом" мог бы стать свидетельством неспособности российских властей управлять такой огромной территорией. Поэтому технологическим врагом на этот раз назначена Украина.

Натянутая победа путинской «Единой России» на парламентских выборах осенью прошлого года вызвала массовые протесты, консолидацию оппозиции и переход на ее сторону лидеров общественного мнения. Это, конечно, ослабило шансы Путина одержать безусловную победу. Однако, к счастью, интеллигенция составляет около процента общей численности избирателей, поэтому пока путинская команда делает ставку на «рядового россиянина».

Информационная повестка дня для рядовых граждан прописывает им радоваться тому, что живут в Российской Федерации, а не в Украине. Действительно, минимальная заработная плата в России составляет около шести тысяч рублей (более полутора тысяч гривен), а средняя заработная плата по РФ достигла двадцати тысяч рублей (около пяти тысяч гривен). Сравнение с отечественными показателями, конечно, же не в пользу Украины. Это прекрасный технологический ход для агитационной кампании. И главную возможность для него создало монопольное положение «Газпрома» на европейском газовом рынке, в частности, в поставках газа в Украину. Газопроводы на территорию Украины заходят только из России, это исторический факт и наследие советских времен. Соответственно, постоянно растущие газовые цены негативно отражаются на экономических показателях Украины, а сверхприбыли, полученные российской государственной газовой монополией, очевидно, накануне президентских выборов направляются на повышение благосостояния россиян.

Ежегодно в декабре Российская Федерация провоцирует газовые дискуссии с Украиной, настоящей причиной является желание получить в собственность украинскую газотранспортную сеть. И, если раньше главным аргументом против Украины был «не пойдете на уступки - получите европейскую цену на газ», то сегодня получается, что цена этого типа углеводородов для нашей страны превышает европейскую вдвое, а то и больше.

США получают газ по 99 долларов за 1000 кубометров. Биржевая цена на газ в США колеблется вокруг 200 долларов за тысячу кубометров, в Европе - вокруг 300 долларов. Страны Евросоюза, имея возможность получать помимо российского еще и норвежский газ, используют это в качестве аргумента в дискуссиях относительно газовых цен с «Газпромом». В итоге нескольким европейским компаниям удалось наконец вернуть россиян к сознанию и адаптировать газпромовскую цену к рыночным реалиям. Просто в ситуации выбора между снижением цены и потерей европейского рынка РФ выбрала ценовые уступки. И удалось это, кстати, без судебных действий.

Правда заключается в том, что демонстрация жесткой позиции России в переговорах с Европой не прибавит рейтинга Владимиру Путину на президентских выборах. А очередное газовое противостояние с Украиной, по подсчетам российских политтехнологов, - прибавит.

С каждого миллиарда долларов, которые НАК «Нафтогаз Украины» перечисляет в качестве оплаты за российский газ ОАО «Газпром» половину составляют средства, собранные с украинских потребителей, а остальное - средства, которые ежегодно должно находить правительство, чтобы свести концы с концами. И в первую очередь, это внешние заимствования, которые потом будут возвращаться опять же за счет средств украинских налогоплательщиков. Итак, как ни крути, а получается, что украинские потребители оплачивают президентскую кампанию Путина. Не исключено, что после выборов новый старый российский президент несколько подобреет и пойдет на определенные уступки для Украины так сказать «с барского плеча». А может и нет. Однако до завершения избирательной гонки украинские делегации точно будут возвращатьсяя из Москвы с нулевыми результатами любых газовых переговоров.

Удивляет и позиция украинской стороны, которая до сих пор не сделала ни одного шага в направлении судебного урегулирования ситуации, вызванной газовым контрактом правительства Юлии Тимошенко 2009 года. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о намерениях подать иск в международный арбитраж, и в ответ Киев получил от Москвы только ультимативную просьбу отправить Азарова в отставку. В арбитраж Азаров пока не подал, в отставку пока не отправлен.

На страницах украинских СМИ развернута активная дискуссия относительно того, как некрасиво ведет себя Россия, это прекрасный фон для нормального восприятия обществом очередных безрезультатных переговоров украинских чиновников с российскими, но не более того. «Мы не виноваты, это Юля и Путин» - эффект от этого месседжа, конечно, будет, однако чрезвычайно коротким. Власть должна либо предъявить результат, или найти деньги для закупок газа по 415 долларов за тысячу кубометров, или проиграть собственные парламентские выборы. Хуже, что после выборов жизнь не заканчивается, газовые контракты (и, соответственно, газовые конфликты) с РФ будут действовать до 2019 года, если их не пересмотреть. Вопрос стоит в том, зачем естественной монополии, которой является «Газпром», добровольно отказываться от выгод своего монопольного положения, и на что в этом конфликте рассчитывает официальный Киев. А будет ли продлен контракт после 2019 года, «Газпрому» уже почти все равно, ведь там и до исчерпания запасов углеводородов в РФ совсем недалеко. Стратегия россиян заключается в том, чтобы получать сверхприбыли здесь и сейчас, и переводить бизнес в другие направления. Не секрет, что «Газпром» пытается скупить европейских поставщиков других видов энергии, в частности электроэнергетики.

Сложившаяся в результате подписания газовых соглашений 2009 года ситуация заставит Украину наконец задуматься и об энергосбережении, о котором мы двадцать лет говорим, а руки все не доходят. Речь же идет о том, что более 40% затрат на энергоресурсы, которые потребляет наше государство, являются неэффективно использованными и могут быть сокращены вообще. Тогда украинским премьерам больше не придется придумывать странных вербальных конструкций вроде «вот мы заплатили "Газпрому" миллиард, поэтому и не хватило на здравоохранение и борьбу со СПИДом», как недавно заявил Николай Азаров, хотя его изобретательности тоже следует отдать должное.

И, если в этом году природа в газовом противостоянии временно стала на сторону Украины в течение первой половины зимы, это далеко не повод для украинской власти расслабляться. Зима с двадцатиградусным морозом в нынешней ситуации может просто разорить государство или по меньшей мере - лишить ее ГТС.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»