Куда исчезла оппозиция в Украине?

К большому сожалению, можно констатировать, что за неполных два года после победы на президентских выборах Виктора Януковича, политическая оппозиция в Украине нивелировалась. Хотя в информационном пространстве, в прессе, на телеэкранах и Интернете она присутствует, но реального влияния на процессы в государстве она не имеет. Создается впечатление, что за время пребывания во властных кабинетах, перед телекамерами и фотообъективами, в процессе оттачивания мастерства словесной эквилибристики в политических шоу представители оппозиции потеряли остатки своих реальных навыков борьбы за власть. А может, потеряли само желание влиять, подменяя реальные действия словесной риторикой, критиканством и откровенным популизмом?



Бесспорно, приятны воспоминания о благах пребывания у власти (официальные приемы, возможности «правильно» проводить тендеры, служебные машины, кортежи, санатории, холуйство и лизоблюдства подчиненных и т.д., и т. п.) расслабляют. Но причина, думаю, не только в этом.



Предлагаю поразмышлять над вопросами: почему оппозиционные политические партии и их лидеры не смогли воспользоваться «подарками» от власти - судебным процессом над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, непопулярностью среди населения реформ, наступлением на льготы и социальные выплаты? Почему народ не только не самоорганизовался в защиту Тимошенко - более того, его не смог организовать ни один из претендентов из довольно многочисленной очереди на место «лидера» оппозиции? Почему не помогла мощная поддержка из-за рубежа? Где обещанный взрыв протестного потенциала? Где многотысячные акции недовольных?



Ответ прост. Своей пассивностью народ дал свою политическую оценку деятельности представителей нынешней оппозиции, прежде всего Юлии Тимошенко, помня их недавнее пребывание у власти. Тимошенко не рассматривается как оппозиция к Януковичу - только как альтернатива, которая в идеологическом, политическом и организационном плане мало чем отличается от Януковича. В Украине, как в государстве, где идет формирование политического общества, это можно рассматривать как своеобразное голосование «ногами», и оно показательнее, чем любые выборы. Получается ситуация, аналогичная событиям гражданской войны: «белые» приходят - грабят, «красные» приходят - грабят. Но теперь эта аналогия экстраполируется на политический ландшафт.



Поясню свою позицию.Украинци хорошо знают, что кардинальных изменений лиц среди политических игроков на парламентских выборах 2012 года не будет. Сейчас во власти, как и в оппозиции, главные роли играют политики, в свое время вылетевшие из гнезда Леонида Кучмы. Эта кадровая колода тасуется годами, и конца этому процессу не видно. Поэтому украинцам снова придется выбирать из того, что есть, а не из того, чего бы хотелось. Поэтому в сознании граждан акции в поддержку того или иного политика мало что изменят в основополагающем плане. Менять шило на мыло - особенно после горького опыта Майдана 2004 года - не хочется.



Именно этого не понимают европейские политики, которые так сильно обеспокоены предстоящими парламентскими выборами в Украине, предлагая нам ввести пропорциональную систему с открытыми региональными списками. Европейцы довольно односторонне смотрят на ситуацию в Украине. По их мнению, здесь есть «хорошие» и «плохие» политики. «Плохие» у власти, «хорошие» в оппозиции. Поэтому надо предложить некую модель, которая бы позволила привести к власти нынешних оппозиционеров - и вопрос демократии в Украине будет решен сам собой. Европейские политики не понимают, что оппозиция несет в себе всё те же пороки и болезни, что и власть, потому что имеет ту же природу и то же мировоззрение.



Думаю, ставить условия власти в Украине и говорить языком ультиматумов не стоит. За время независимости Украины еще не было оппозиции, которая в инициативах власти не видела двойного умысла. Однако позиция наших политиков переменчива и зависит исключительно от места сидения.



Приведем пример. Оппозиция говорит о незаконности процедуры возврата к Конституции 1996 года. Тогда вспомните, у кого и когда возникла идея возвращения к нормам этой конституции? Механизм отмены конституционной реформы 2004 года разработали Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» в 2006 году, а ПР лишь воспользовалась этими наработками. Тогда даже придумали ответ на вопрос, почему был выбран путь отмены конституционной реформы, а не ее введения? В частности, народный депутат от «Нашей Украины» Юрий Ключковский тогда говорил: «На сегодня в составе Верховной Рады мы не видим возможности для конструктивного проведения и продолжение конституционной реформы. Мы хотим закрыть этот вопрос в ту или иную сторону, поставив его перед Конституционным судом».



Юлия Тимошенко пошла дальше: она сравнила пакетный процесс внесения изменений в Закон «О выборах Президента» Верховной Радой Украины и принятие проведения политической реформы и реформирования системы местного самоуправления, положивший конец политическому кризису в стране, вызванный президентскими выборами 2004 года, с правилами в советской торговли, когда «вместе с маслом нужно было купить в нагрузку пластмассовое ведро». Тимошенко говорила, что «пластмассовое ведро» - это изменения в Конституцию, которые лишают будущего Президента Украины многих полномочий и дают гораздо больше власти Верховной Раде, и что к этосу, мол, стремится прокучминское большинство.



Какая же система выборов в парламент все же лучше именно для Украины - пропорциональная, мажоритарная или смешанная? На этот вопрос однозначного ответа нет и быть не может. В нашем государстве, за двадцать лет испытали почти все. Они в той или иной степени успешно действуют в разных странах мира, но и за рубежом, как и у нас, всегда есть недовольные результатом. И неудивительно - идеальной модели среди них нет.



В частности, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов заявил, что оппозиция выступает за введение на выборах открытых партийных списков, «чтобы каждый избиратель голосовал как за партию, так и за депутата, который нравится в этой партии».



«Тогда бы не партия формировала рейтинг своего списка, а избиратели, которые, проголосовав за кандидата в депутаты, определяли бы, быть ему в парламенте или нет», - считает он.



А если не нравится ни одна партия, и доверия нет ни к одному ее члену? За кого ему голосовать? А если гражданин не хочет связывать свое доброе имя ни с одной существующей политической силой, но хочет и знает как изменить ситуацию в государстве к лучшему, став депутатом? Как ему быть? Актив партийного босса? А где гарантия, что, придя в Верховную Раду, депутат за некоторое время не захочет сменить фракцию, и не потому, что он продался, а потому что разочаровался в партии и однопартийцах? Такой гарантии нет. В таком случае остается императивный мандат, который так любят в БЮТ, но который противоречит европейским нормам.



Социологические исследования неизменно показывают, что народ склонен голосовать за личности, персонифицировать власть. И даже партии воспринимает через призму деятельности того или иного политика, а не через призму партийных программ, доктрин, команд. Не справедливее будет дать возможность избирателям персонально голосовать за конкретных кандидатов? Но при этом оставляя возможность выбирать и партии? Это позволит и представлять интересы того или иного региона в парламенте, но одновременно обеспечит развитие политических партий. И главное: с помощью такой системы будет обеспечен приток свежих сил в политическую жизнь.



Украине необходима смена политических элит. Но не декоративная, а настоящая. А она может состояться лишь при условии четкого соблюдения законов и правил всеми сторонами избирательного процесса. И еще: закон не должен пожизненно закреплять парламентские кресла за одними и теми же людьми. Он должен максимально способствовать притоку свежих сил и новых людей в парламентскую жизнь.



Помните легенду о Геракле, который вычистил авгиевы конюшни, направив на них поток горной реки? Закон о выборах должен стать той рекой, которая вычистит «авгиевы конюшни» украинской политики. И в результате народ получит и обновленную власть, и качественно новую оппозицию.



Олег Вытягов