Первый год Януковича: одна держава Украина превратилась в две?

В среду двое прежних Послов Соединенных Штатов Америки в Украине поделились своим виденьем первого года президентства Виктора Януковича в Украине на страницах The New York Times. Они утверждали, что евроинтеграционный курс украинского Президента сдерживают его антидемократические действия. Алена Гетьманчук, директор Института мировой политики в Киеве, присоединилась к этой дискуссии После первого года президентства Виктора Януковича может сложиться впечатление, что одно государство Украина превратилось в два.

Первая Украина - это та, которую представляют миру Президент и его сторонники. Эта Украина достигла политической стабильности, реформы в ней идут полным ходом. Кампания против коррупции чуть ли не самая эффективная в мире. Эта Украина остается преданной демократическим ценностям, а те, кто указывает на определенные авторитарные тенденции в действительности просто пытаются дискредитировать эту Украину на международной арене. Европейская интеграция остается приоритетом для Украины, однако в то же время ей удалось наладить испоренные в последние годы отношения с Российской Федерацией.

Другая Украина появляется в интерпретации представителей оппозиции и гражданского общества. В этом государстве стремительно растут авторитарные тенденции, свертываются основные права и свободы. В этой Украине Януковичу понадобился лишь год, чтобы прибрать к рукам все рычаги государственной власти – даже Владимир Путин в России работал над этим несколько лет. Борьба с коррупцией используется в качестве прикрытия преследований политических оппонентов. Эта Украина возобновила отношения с Россией лишь за счет колоссальных уступок.

В действительности, то, что каждая из сторон продвигает свое видение Украины дает несколько преимуществ.

Во-первых, современная украинская власть беспокоится о своем имидже в Вашингтоне и Брюсселе – она не желает, чтобы к Украине относились как к Беларуси-лайт. Она стремится убедить западных лидеров, что Украина остается демократическим государством, с тем лишь отличием, что если при Президенте Ющенко демократия означала хаос, то при Президенте Януковиче демократия является синонимом порядка.

Украинским властям предержащим также важно, чтобы Украину не воспринимали как марионетку России. Они так много говорят о европейской интеграции не в последнюю очередь потому, что чем быстрее им удастся связать себя определенными обязательствами с ЕС, тем легче им будет устоять перед давлением РФ, которая пытается втянуть Украину в свои экономические интеграционные проекты.

Второе преимущество – это то, что власть, как бы ей этого не хотелось, не может игнорировать «другую» Украину. Гражданское общество в Украине - намного активнее и мощнее, чем в любой другой стране региона.

Крупнейшим вызовом для украинского гражданского общества является избежать маргинализаций, как это случилось в Беларуси. Это не так легко, если учесть то, что за первый год Януковича при власти стало очевидным, что главный инструмент современной власти в Украине – это страх.

Это стало понятно уже тогда, когда премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на конференции в Ялте в прошлом году, сказал приблизительно следующее: «Страх является одним из главных человеческих инстинктов, и он должен работать». Любой шаг власти – аресты и допросы оппозиционных лидеров, постоянные набеги налоговой полиции в офисы частных предпринимателей – все это преследует единственную цель: распространить страх. И не только в оппозиционной среде, но и внутри самой власти. Ни для кого не секрет, что некоторые ведущие власть предержащие разделяют разные позиции, но держат свои взгляды при себе.

Какие уроки для себя должен сделать Запад после первого года президентства Виктора Януковича?

У Запада не остается иного выбора, как иметь дело с теми политиками, которые теперь есть в Украине. Это не значит, что нужно вести переговоры лишь с представителями Администрации Президента, есть и другие правительственные чиновники, которые открыты для прагматичного и эффективного диалога.

Нужно сделать все, чтобы показать антидемократическим идеологам, что даже если санкции по примеру Беларуси сегодня Украине не угрожают, ситуация может в корне измениться в любой момент.

Пока Украина все еще хочет считаться демократическим, европейским государством, а Президент Янукович не хочет, чтобы его путали с белорусским коллегой Александром Лукашенко, официальные представители Запада должны приложить все усилия, чтобы донести до украинского Президента следующий месидж: они также надеются, что Янукович не станет украинским Лукашенко, и если он серьезно отнесется к таким опасениям и осуществит необходимые шаги, этого никогда не случится.

Алена Гетьманчук, Институт мировой политики, для The New York Times/The International Herald Tribune