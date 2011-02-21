Тимошенко будет судиться с Азаровым из-за хамского коррупционного скандала?

Никто, видимо, не сомневается в уровне компетентности госпожи Тимошенко в вопросах функционирования газового рынка, формирования цен на нем. Никто также не ставит под сомнение уровень ее знаний и личного опыта в зарабатывании денег на газовом рынке.

Но с остальными сферами экономики и государственного управления, как показывает опыт, у госпожи Тимошенко существенные проблемы.

Сайт госпожи Тимошенко сообщает о ее желании судиться из-за выделения правительством Азарова 3,5 миллиардов гривен из Ощадбанка банку "Надра".

"Это нужно пресекать и, скорее всего, мы будем обращаться в суд, чтобы пресечь этот беспрецедентный хамский коррупционный скандал", - сказала Юлия Тимошенко журналистам после очередного допроса в Генпрокуратуре.

Попробую объяснить, в чем смысл действий Национального банка и правительства Азарова по повышению уставного капитала банка „Надра”. Но сначала напомню действия правительства Тимошенко по капитализации банков „Киев”, „Укргазбанк” и „Родовид”.

Правительство в 2009 году увеличило уставные капиталы этих банков на общую сумму более 10 млрд. гривен. Причем с помощью государственных облигаций. Вопрос, зачем это делалось именно так и почему именно эти банки были избраны для капитализации, остался открытым. Остаются открытыми также вопросы, куда делись эти деньги и сколько из них действительно были использованы для возвращения вкладчикам.

Как тогда, так и сейчас, считаю подобную капитализацию по меньшей мере ужасающим непрофессионализмом, к тому же она сопровождалась коррупцией и разсхищением средств в огромных размерах. Перефразируя известное высказывание, могу сказать: кому кризис, а кому мать родная. Тогда руководство Нацбанка, наверное „наварило” немалые деньги на рефинансировании коммерческих банков, а правительственные чиновники – на их капитализации.

Ситуация с банком „Надра” (что касается его капитализации) существенно иная. Во-первых, госпожа Тимошенко в своей борьбе против господина Фирташа направила всю свою энергию не на поиск механизмов восстановления платежеспособности этого банка, а на то, чтобы он был таки окончательно уничтожен. Дело в том, что тогда при получении рефинансирования банком „Надра” Дмитрий Фирташ через свою DF group выдал гарантию возврата значительной части этого рефинансирования (если не ошибаюсь, 4 млрд. грн.). И в случае банкротства и неспособности банка вернуть этот кредит, НБУ был бы обязан подать иск и наложить через международные суды арест на все активы Фирташа.

Причем, несмотря на украинские традиции, попытки вывести активы из DF group обернулись бы для господина Фирташа громким уголовным преследованиям со стороны полиции Швейцарии и других стран. Поэтому Фирташ до момента возвращения рефинансирования остается намертво связан с судьбой этого банка. Поэтому он лично заинтересован в восстановлении его платежеспособности (с другими докапитализоваными банками ситуация другая).

По сообщению самого банка „Надра” и НБУ, господин Фирташ активно переводит на обслуживание в этот банк свои структуры. При этом в отличие от ситуации с капитализацией вышеупомянутых банков увеличение уставного фонда происходит не путем обычного вливания ничего не стоящих денег, которые вообще не должны возвращаться акционеру (в нашем случае – государству), а с помощью субординированного долга. Для банка это заимообразные средства, которые нужно будет обязательно вернуть, другое дело, что это произойдет не раньше чем через пять лет. Поэтому они для банка считаются долгосрочным ресурсом, который разрешено признавать частью собственного уставного капитала. Кроме того, появление этого субординированного долга возможно лишь при условии, что будет соответствующий рост капитала банка живыми деньгами, в данном случае частного инвестора. Скорее всего, того же Фирташа.

Я не раз писал о коррупционных сделках нынешних властьимущих. Но могу предположить, что в силу многих причин не все их действия направлены исключительно на собственное обогащение. Потому и предоставления субординированного долга банку „Надра” в этом плане шаг скорее позитивный, а не коррупционный, потому что ответственность за восстановление платежеспособности и возврат средств вкладчикам возложена в большей мере не на государство, а на частного инвестора. Если акционеры банка „Надра” обеспечат полноценное восстановление его деятельности и возврат средств вкладчикам за счет его доходов, а не средств государства, то это нужно лишь приветствовать. Уверен, что в отличие от госпожа Тимошенко, вкладчикам безразлична фамилия того, кто обеспечит возвращение их кровных.

Ну, а госпожу Тимошенко, которая так красиво умеет рассказывать о коррупции других, я бы хотел спросить: так куда делись государственные средства, которые она направила в три вышеупомянутых банка? И как следует назвать действия правительственных чиновников во главе с госпожой Тимошенко, которые своими действиями привели к расхищению миллиардов государственных средств, то есть денег, собранных в виде налогов со всех украинских граждан?

Борис Кушнирук