Гривня рухнет еще до Нового года?

В конце минувшей недели состоялся телефонный разговор президента Виктора Януковича с директором-распорядителем МВФ Домиником Стросс-Каном, во время которого последний сообщил о подготовке к приезду в Украину новой миссии Фонда.

Об этом, а также о том, что, по озвученному мнению сторон, сегодня имеются все основания говорить о продолжении эффективного сотрудничества Украины и МВФ, сообщила пресс-служба президента. А в начале месяца Доминик Стросс-Кан сыпал комплименты в связи с якобы успешным выполнением украинскими властями программы сотрудничества с МВФ, находясь на ежегодном ялтинском форуме YES. «Все поставленные показатели пока соблюдены, и мне кажется, украинская экономика вернулась на правильный путь. Это частично заслуга МВФ, но, в основном, этого достигло правительство. Уверен, что во время следующего пересмотра будет то же самое», - оптимистично заявил он тогда.

Миссию МВФ ждет неприятный сюрприз

Впрочем, нужно учесть, что упомянутый форум в Ялте – это, прежде всего, праздничное мероприятие (с застольями, песнями и плясками), на котором в принципе не могли звучать какие-то неприятные для украинского правительства речи. К тому же, директор-распорядитель Фонда не имел тогда свежих аналитических данных, и полагаться ему приходилось лишь на информацию из уст украинских чиновников. Представители же украинской власти дружно утверждали, что все условия меморандума между Украиной и МВФ прилежно исполняются.

«Все, что подписало государство в лице премьер-министра, главы Нацбанка, министра финансов, мы выполним все до копейки», - бодро обещал, например, 11 августа экономический вице-премьер Сергей Тигипко. «Обязательства, которые мы брали перед Международным валютным фондом, на 100% выполняются и перевыполняются», - победно рапортовал 30 августа президент Виктор Янукович. С подобными реляциями выступал неоднократно и премьер-министр Николай Азаров.

Однако для миссии МВФ, которая скоро прибудет в Киев с целью проверки, картина представится наверняка не столь радужной. Эксперты Фонда, наоборот, увидят, что многие пункты меморандума не выполняются украинской стороной.

Например, сотрудники миссии, вне всякого сомнения, обратят внимание на служебную записку главы Минфина Федора Ярошенко премьер-министру Николаю Азарову, текст которой недавно стал достоянием гласности.

В этом документе министр сообщает, что по итогам 9 месяцев текущего года общий фонд государственного бюджета недополучил 7,2 млрд. грн. доходов. В связи с чем он предупреждает Азарова, что «ожидаемый низкий уровень выполнения общего фонда государственного бюджета в 2010 г. ставит под угрозу выполнение программы сотрудничества с МВФ ESB/10/146 и может привести к: неполучению Украиной очередного транша стабилизационного кредита», а также к необходимости пересмотра «в сторону уменьшения доходной части и роста дефицита государственного бюджета на 2011 г.».

Конечно же, для экспертов МВФ изложенные в записке господина Ярошенко показатели станут весьма важной и настораживающей новостью. Кроме того, украинской властью не выполнено еще одно положение меморандума: до конца сентября правительство обязано было передать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении на 5 лет пенсионного возраста для женщин и прочих непопулярных новшествах в пенсионном законодательстве, но этого сделано не было. И понятно, что власть не решится на такой шаг, как минимум, до местных выборов.

Вызовет наверняка сомнение у миссии МВФ выполнение и еще одного пункта меморандума – о сокращении задолженности по возмещению НДС. Так, Азаров заявил, что по состоянию на 1 октября размер этой задолженности составил 3 млрд. грн. – именно эти цифра и дата фигурирует в меморандуме Украины с МВФ в качестве «маяка». Но данная информация от премьер-министра не вызывает доверия у экспертов.

По сведениям, просочившимся недавно в отечественные СМИ, в действительности, показатель задолженности по НДС намного выше. В частности, со ссылкой на департамент контроля за возмещением НДС при ГНАУ, сообщалось, что на начало октября реальная сумма не возмещенного НДС составляла 9,2 млрд. грн.

Таким образом, у руководства МВФ имеются веские основания для того, чтобы прекратить программу помощи Украине и, в частности, не выплачивать в конце ноября второй транш кредита, как это предусмотрено меморандумом. Причем, вполне возможно, что миссия Фонда обнаружит еще какие-то огрехи, кроме выше обозначенных.

Власть строит финансовую пирамиду?

А если МВФ примет решение о прекращении или приостановке программы кредитования Украины, то у финансовой системы страны сразу же могут возникнуть огромные проблемы. Поскольку в Украине сейчас, по сути, выстроилась классическая кредитная пирамида, которая может обвалиться от малейшего толчка.

Дело в том, что банки вместо того, чтобы кредитовать бизнес, настойчиво продолжают направлять деньги в государственные облигации. Данные Нацбанка о состоянии кредитно-денежного рынка по итогам сентября демонстрируют четкую тенденцию: высвобождающиеся от погашения валютных кредитов ресурсы (в эквиваленте 22,6 млрд. грн.) банки перераспределяют исключительно в государственные облигации (22,7 млрд. грн.). Большую часть прироста монетарной базы НБУ также направил на финансирование дефицита бюджета - увеличение монетарной базы на 1 октября составило 21,7 млрд. грн., при этом объем инвестиций Нацбанка в ОВГЗ составил 14,1 млрд. грн.

«Текущая ситуация напоминает мне события в России перед дефолтом 1998 года. Тогда банки так же активно направляли средства на финансирование государственного долга», - высказался по этому поводу советник министра экономики Сергей Яременко. Напомним, в августе 1998 года в России был объявлен дефолт, вследствие чего рубль упал к доллару в 3 раза.

Еще более определенно высказался о надвигающейся угрозе один из высокопоставленных чиновников Нацбанка. «Определяющим фактором стабильности была и остается программа сотрудничества с МВФ - если она продолжится, то инвесторы будут вкладывать деньги в ОВГЗ и далее. Если же повторится ситуация конца 2009 г., когда фонд остановил свои программы, может начаться выход нерезидентов», - заявил он.

Ну а если банкиры вдруг решат вывести свои деньги с рынка ОВГЗ, то вследствие этого гривню ожидает обвал. Поскольку фактически все вложения в ОВГЗ сейчас осуществляются нерезидентами - банки с иностранным капиталом вкладывают в гособлигации свою избыточную ликвидность в валюте, которую превращают в гривню на межбанковском рынке. Эти деньги могут в любой момент выйти из экономики, а мощным стимулом для их вывода станет как раз решение МВФ о сворачивании кредитной программы.

К тому же усугубит ситуацию паника населения, которая возникнет сразу после того, как станет известно о негативном решении МВФ и начнутся первые заметные прыжки курса доллара к гривне. По данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября общий объем депозитов населения достиг докризисного уровня и составил около 258 млрд. грн., причем, более половины этой суммы – гривневые вклады. Кроме того, наличность вне банков составляет сейчас 175 млрд. грн. И, разумеется, украинцы примутся активно менять гривню, которой, как видим, очень много, на твердую валюту в случае малейшего напряжения на валютном рынке, как это было в конце 2008 года.

Мрачные перспективы

Еще следует иметь в виду резкое ухудшение ситуации во внешней торговле. Согласно недавнему сообщению Госкомстата, в августе отрицательное сальдо торговли товарами достигло очень большого значения - почти 1,2 млрд. долл. Это означает, что теперешний валютный курс не является оптимальным для украинской экономики и требуется ослабление гривни. Причем, Нацбанк уже израсходовал в сентябре около 670 млн. долл. валютных резервов на поддержание гривни от падения.

Начиная же с октября, пошли вниз мировые цены на сталь, уменьшился спрос на черные металлы, и эксперты не ожидают здесь улучшения, минимум, до конца года. А это чревато еще большим сокращением притока валюты от отечественного металлургического экспорта.

Снижением поступления валюты в Украину обернется и решение правительства об ограничении экспорта зерновых. В тоже время, импорт обязательно возрастет вследствие недавно инициированного Кабмином обнуления ввозной пошлины на гречку, молочные продукты, картофель и другие импортируемые продовольственные товары.

Также нужно принимать во внимание то обстоятельство, что чем дальше, тем больше Украине понадобится средств для обслуживания и возврата набранных ранее внешних займов – как государственных, так и корпоративных. Что обуславливает дополнительный спрос в будущем на иностранную валюту.

Итак, подведем итоги. Существует высокая вероятность того, что МВФ не выделит очередного транша кредита из-за невыполнения правительством Азарова взятых на себя обязательств. И если такое случится, то это станет фактором, который способен привести к обрушению выстроенной в Украине кредитной пирамиды и резкому обвалу гривни уже в конце нынешнего года или в начале следующего. Если же Фонд в этом году таки выплатит Украине второй транш, то риски никуда не исчезают, а названные неприятности лишь откладываются на некоторое время.

Александр Бескоровайный