Во Франции задержали выход Хрестоматии мошенничества, чтоб включить сделку с «газом Фирташа»

С десяток лет назад западные СМИ в один голос утверждали: если бы политико-управленческая верхушка Украины хотя бы треть своих усилий, направленных на придумывание схем по разворовыванию государственного имущества, направляла на модернизацию экономики и повышение ответственности госаппарата, то в лице нашей страны мир имел бы дело с чрезвычайно мощным «восточноевропейским тигром». Но поскольку у представителей тогдашней власти были, мягко говоря, несколько другие приоритеты, то блестящие перспективы Украины пришлось отложить на неопределенный срок.

Точнее говоря, приоритеты были настолько другими, что западные аналитики вообще удивлялись существованию Украины как суверенного государства. Их можно понять, если принять к сведению особенности тогдашней приватизации госимущества: за предприятиями, которые стоили сотни миллионов долларов, закрепляли фиктивный статус банкротов, на основании чего их за бесценок отдавали представителям нескольких приближенных к власти кланов. Украина оказалась уникумом: кроме нее ни одно другое государство, которое практиковало подобные приватизационные «методы», не сумело сохранить свой суверенитет.

Особенным шиком в среде тогдашних прихватизаторов считалось даже не приобрести предприятие за копейки, а сделать такое приватизационное «обоснование», которое обязывало бы государство «возместить новому владельцу убытки, связанные с утилизацией вредного производства и т.п.» Другими словами, государство не только отдавало свое имущество, но и еще доплачивало тем, кто разворовывал его активы.

Подобный абсурд возможен лишь при одном условии – если государственная власть полностью узурпирована или разделена очень ограниченным кругом лиц, которые без лишних комплексов ставят знак равенства между собственными и государственными интересами, а общество не имеет возможности стать на пути этой вакханалии циничного воровства.

В те времена абсолютное большинство граждан вполне справедливо воспринимали «большую приватизацию» как национальную трагедию. Теперь ситуация повторяется, но уже как откровенный фарс: государственного имущества практически не осталось, потому «великие комбинаторы» вынуждены прибегать ко все более экзотичным мошенническим схемам по принципу – чем больше ложь, тем больше шансов, что в нее поверят.

Кроме размеров лжи решающее значение имеют еще два фактора – контроль власти и СМИ. Лишь при таких условиях можно попробовать ограбить госбюджет на $5 миллиардов, а в дополнение еще и обвинить правительство предшественников в «некомпетентности», которая якобы и привела к таким тяжелым последствиям. Речь идет о проигранном Украиной в Стокгольмском арбитражном суде деле по иску компании «РосУкрЭнерго».

Мошенническая пикантность ситуации заключается в том, что как Украину, так и «РосУкрЭнерго» в данном случае представляют тесно связанные друг с другом люди, которые по многим данным, в прошлом году щедро профинансировали приход к власти Виктора Януковича, а в настоящее время, естественно, не могут не надеяться на возмещение своих затрат любым способом. И, похоже, они могут полностью оправдаться благодаря “справедливо” проигранному процессу в Стокгольме.

Рассказывают интересную историю, что эти события произвели настолько сильное впечатление на руководство популярного французского издательства, что то даже приостановило подготовку к печати разрекламированной «Хрестоматии мошенничества» с целью дополнения ее фактажа беспрецедентным украинским примером. Очевидно, издательство, если это действительно так, не пожалеет, потому что такому эффективному разворовыванию казны позавидуют даже наиболее опытные воры.

Как известно, дело заключается в том, что после прихода к власти президента Януковича и нового правительства было изменено руководство НАК «Нафтогаз Украины», которое отказалось от услуг авторитетной юридической фирмы «Magisters», которая раньше успешно защищала интересы Украины в Стокгольмском арбитражном суде по иску компании «РосУкрЭнерго».

Такой шаг можно было бы приветствовать, ведь «Нафтогаз» якобы решил благородно сэкономить государственные средства, прибегая к услугам лишь собственной юридической службы. Проблема в том, что адвокаты «Нафтогаза» в Стокгольме не проронили на защиту Украины ни слова. При таких обстоятельствах судьям не осталось ничего, кроме вынесения вердикта в интересах «РосУкрЭнерго».

По результатам этого судебного процесса один из судей в интервью авторитетному изданию «Economist» отметил, что за 30-летнюю юридическую практику впервые имел дело с настолько странным случаем, когда ответчик даже не пытался опровергнуть аргументы истца, а после проигрыша дела отказался подавать апелляцию, хотя речь идет не о мизерной сумме, а о миллиардах долларов.

По этому поводу древняя мудрость заметила бы: если бы мы больше знали, то меньше удивлялись бы. Если бы Стокгольмские судьи знали, что истец (владелец «РосУкрЭнерго») и ответчик (председатель правления «Нафтогаза» и министр топлива и энергетики Украины) является людьми из одной бизнес структуры, то они поняли бы логику хода судебного процесса именно по такому сценарию. А если бы шведские люди в мантиях хотя бы приблизительно представляли, сколько эта бизнес-структура могла выделить средств на президентскую кампанию Януковича, они легко поняли бы, почему президент отказался подавать апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда.

Допускаю, что шведская Фемида не осведомлена с национальными особенностями украинской политики, но рядовой украинец собственными глазами видел фотокопию документа, которым Фирташ предоставил нынешнему министру топлива и энергетики Бойко право управлять и распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом «РосУкрЭнерго». Симптоматично, что эту информацию никто даже не пытается опровергнуть в судебном порядке.

Но невзирая на такое разоблачение, Бойко продолжает устраивать театр одного актера: с обеспокоенным, но решительным видом он дает интервью о нежелании то ли неготовности украинской власти отдать «РосУкрЭнерго» газ или его долларовый эквивалент. Просто национальный герой – да и только! Но Героя Украины при такой власти Бойко при желании может получить даром, потому можете не сомневаться: через несколько дней или недель наш эпический защитник национальных интересов растерянно разведет перед камерами руками, мол, мы мужественно сопротивлялись, но международное право – вещь серьезная, а Украина не может позволить себе неблагодарную миссию составить компанию изгоям вроде Северной Кореи или Ирана. Потому – как бы этого не хотелось – деньги «РосУкрЭнерго» придется все-таки отдать.

В конечном итоге, эта ситуация содержит потенциал превращения театра одного актера в театр нескольких актеров: например, Бойко может разыграть с Фирташем комедию под названием «мировое соглашение», по результатам которого Украина отдаст «РосУкрЭнерго» не $5,4 миллиардов, а $4 – 4,4 миллиарда, что даст возможность первому получить приз «спасителя для Украины миллиарда долларов», а второму – примерить на себя нимб святого, который делает деньги из воздуха и отдает их многострадальной Украине. Как сказал бы в таких случаях поэт, «бывали хуже времена, но не было времен подлее».

Правда, этим элегантным комбинациям могут помешать обнародованные документы, которые удостоверяют факт покупки Украиной в России тех 11 миллиардов кубометров газа, на которые претендует «РосУкрЭнерго» и которые стали предметом иска в Стокгольмском арбитражном суде.

Даже если поставить под сомнение юридическую безукоризненность настоящего акта купли-продажи, все равно, логично, что ответчиком по иску должна быть не Украина, а Украина вместе с Россией. Но такой вариант очевидно не устраивает ни Януковича, ни Фирташа, ни Бойко, потому что они прекрасно понимают, что перспективы обобрать северо-восточного соседа очень неправдоподобные. Относительно России в данном случае полностью срабатывает народная мудрость: где сядешь, там и слезешь.

Афера с игрой в поддавки нынешней власти структуре Фирташа зашла так далеко, что трудно представить обстоятельства, при которых ее спустят на тормозах, не доведя до развязки. Но даже если по каким-то невероятным причинам этим предприимчивым людям в данном случае не удастся поживиться госбюджетом, можете легко спрогнозировать, что на этом они свои старания не оставят.

Их может вдохновить опыт мошенничества киевской власти, которая не без поддержки фракции Партии регионов сначала выделила десятки миллионов гривен на запуск скоростного трамваю на Борщаговку, а впоследствии выяснилось, что полученных средств не хватает даже на половину пути. За кадром почему-то очутилось наиболее интересное: кто составлял смету и как осваивались средства?

В конечном итоге, даже знание ответов на эти интригующие вопросы не поможет жителям Борщаговки, которые ежедневно сушат себе голову сакраментальным: как добраться до центра города? Правда, недавно им стало настолько легче, что они аж перекрестились: выяснилось, что рельсы для колеи скоростного трамвая – промышленный брак, и если бы разрекламированное чудо техники уже сдали в эксплуатацию, то каждый уже несколько сотен раз успел бы сыграть в русскую рулетку и многим не повезло бы.

Впрочем, допускаю, что уровень аферизма киевской власти покажется центральной власти слишком мелким. Тогда можно прибегнуть к услугам истории: там всегда есть примеры на любой вкус.

Например, можно творчески применить способ разворовывания государственной казны в первые годы советской власти. Тогда для одних граждан существовал режим жесткой экономии, согласно с которым конфискации или даже расстрелу подлежали те, кто скрыл несколько колосков; другие же граждане – из числа большевистских небожителей – подписывали контракты со Швецией на строительство тысячи паровозов. Обоснование целесообразности такого решения было безукоризненным – комар носа не подточит. Но впоследствии на поверхность выплыла одна «безделица»: не только в Швеции, но и во всей Скандинавии не существует предприятия по производству паровозов.

Интересно, что имел в виду Азаров, когда недавно повторил фразу Сталина о том, что жить стало лучше, жить стало веселее? Кому стало лучше и веселее?

Зореслав Самчук, заместитель директора Международного института гуманитарных технологий