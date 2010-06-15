Предлагаю включить в школьную программу пьесу Подервянского "Кацапы"

Між вільними вільна, між рівними рівна Заявление нового министра образования о целесообразности включения в школьную программу одних лишь мертвых писателей вернула надежду и веру в справедливость многим из нас. Вот нынче вся прогрессивная общественность набросилась на новую власть, мол, все не так, и все не то, и даже во времена Леонида Ильича, прошу прощения, Леонида Даниловича дела не выглядели так безнадежно. Не хотелось бы присоединяться к этому хору критиканов, потому скажу о хорошем. Скажем, о министерстве образования. Сколько крови при старом режиме выпили из меня клерки этого ведомства, не желая выбрасывать из своей школьной программы мои произведения, и на все мои справедливые, как казалось, упреки, что, мол, произведения мои, и я сам хочу решать, давать их в программу или нет, учтиво отвечая – что хотя эстетическая ценность этих произведений действительно не слишком высока, однако они в министерстве обойдутся как-то и без моих подсказок при формировании золотых фондов нашей духовности. Подобные отписки производили неоднозначное впечатление – с одной стороны сами же говорят, что стоимость не слишком высокая, а с другой – все же золотой фонд. Одним словом, типичная для старого режима бюрократическая отмазка.

Так бы оно и тянулось, по-видимому, долгие годы, не оставляя авторам никаких шансов на восстановление справедливости, если бы не судьбоносные изменения, которые испытал курс вышеназванного министерства. Должен сказать, что заявление нового министра образования о целесообразности включения в школьную программу лишь мертвых писателей вернула надежду и веру в справедливость многим из нас. Наконец, подумалось, железная рука диктатуры олигархии наведет порядок в этом болоте, которое гордо именует себя украинской литературой. Давно пора!

Сложно не согласиться с министром. Бесспорно, программу нужно менять. Вне всяких сомнений, живым в учебниках не место. Слово должно отстояться во времени, новая народная власть, следует понимать, создаст представителям красного писательства надлежащие условия для достойной смерти, после чего можно будет поговорить и о хрестоматиях. Поэтому как можно скорее нужно выбросить из школьных программ всю эту живучую братию, которая время от времени подает голос из сумерек общественного сознания, все это сплошное бу-ба-бу, что даже звучанием своим напоминает какое-то ге-пе-у.

Другой вопрос, что делать, скажем, с Иваном Федоровичем Драчом и Дмитрием Васильевичем Павлычко, которые по всем формальным признакам пока еще живы. Ничего страшного – в случае с ними можно просто вернуться к хрестоматиям конца 70-х и взять их произведения оттуда, не зменяя фамилий и не переставляя акцентов. То же и с Гончаром – справедливо осудив автора за роман "Собор", можно безболезненно оставить в школьной программе "Знаменосцев".

Так же в обновленном учебнике имеет знайтись место для Корнийчука и Галана, для поздних Тычины, Сосюры и Рыльского, для раннего Коротича и вечного Олийныка.

Проблема может возникнуть с писателями "Расстрелянного Возрождения", поскольку сама дефиниция является сомнительной и двоякой – мол, почему расстреляно, за что расстреляно, и главное – возрождение чего? В этом случае предлагаю сам термин откорректировать и подавать в новой версии - "Расстрелянное нами Возрождение".

Модернистов лучше не давать вообще. Разве что "Интернационал" в переводе Вороного.

Лесю Украинку, учитывая тематику произведений, желательно представить в программе мировой литературы, в той одной четвертой части, которая не заполнена будет литературой российской.

Знакомство с творчеством Ивана Франка можно ограничить хоровым чтением "Лиса Микити". А вот "Каменярі" следует осудить как произведение масонское и колаборантское.

Стефаника и Коцюбинского лучше тоже не трогать, учитывая неуверенность региональной политики, освещенной в их произведениях.

"Хіба ревуть воли" Панаса Мирного нужно дать дважды, как произведение, которое формирует у ребенка стойкое и недвусмысленное отношение к отечественной литературе.

Из Шевченко лучше взять русскоязычные повести. В любом случае не "Гайдамаки", в любом случае не "Суботів". Можно еще дать иллюстрации, чтобы место заполнить.

Котляревского можно изучать рамках истории давнего Рима, Сковороду – в рамках уроков пения, одним словом – разгрузить программу, дав детям возможность успеть таки дважды перечесть Мирного.

Кроме того, можно подойти к составлению школьной программы еще более творчески и создать общий украинско-российский учебник литературы. Туда предлагаю в обязательном порядке включить пьесу Леся Подервянского "Кацапы", как яркий образец воспевания дружбы народов и героического исполнения каждым из нас своего интернационального долга.

Но главное – дождаться, когда они все умрут. И своевременно описать архивы.

Сергей Жадан, ТСН