Тема геноцида – игра в слова и в деньги

Меняются президенты и опять меняется наша история. То был геноцид, то не было, потом опять был, теперь опять не было. Вокруг темы Голодомора со всех сторон накоплены миллионы политических слов, за которыми погибает историческая суть.

Почему-то главным образом дискуссия идет вокруг вопроса «Кто виноват?» и вокруг слова «геноцид»... Разве это – главное?

Нашим крайним националистам хочется представить дело так, будто во всем виноваты исключительно россияне. Но, понятно, что это не так. Потому что голодомор был и в России. И это их боль, российская, о которой Кремле старается забыть.

Вторая точка зрения: крайние московские националисты пытаются представить Голодомор, как искусственный вопрос, который преувеличен нашими националистами для того, чтобы поссорить два братских народы. Слов нет, народы действительно братские, но они вместе попали в общую беду, после которой один из братьев (по крайней мере его вожди) старается сказать, что беды не было, а брат другой, пострадавший больше всех, пытается, с документами в руках, доказать, что трагедия была.

Здесь бы и быть третьей точке зрения - той истине, которая посредине. Но ее пока нет. Европа, и это ее позор, до сих пор не сформулировала консолидированного легитимного мнения относительно нашего украинского Голодомора.

Пэотому подумаем о «Кто виноват?» и определении слова «геноцид».

Конечно, в Голодоморе не виновата российская нация. Разве во время Холокоста в уничтожении евреев принимали участие лишь немцы? Нет. Но это не значит, что Холокоста не было. Действительно, в голоде тридцать третьего виноват преступный режим Сталина, когда недоученные, малограмотные семинаристы и слесари руководили громадной страной, делали губительные стратегические ошибки и исправляли их террором.

Но это не значит, что не было самого геноцида.

Вот какое определение этого слова дает Википедия (цитируем): «Геноцид — целеустремленные действия с целью уничтожения полностью или частично отдельных групп населения или целых народов по национальным, этническим, расовым или религиозным мотивам. К таких действиям относятся: а) убийство членов этой группы; b) нанесение тяжелого телесного или психического ущерба членам такой группы; c) преднамеренное создание членам группы жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение группы; d) действия, рассчитанные на невозможность рождения детей в среде группы; е) насильственная передача детей этой группы другой группе...»

Пункт «с», как это ни цинично звучит, у нас был по полной программе. Уничтожалось украинское крестьянство. Одни историки пишут, что преднамеренно, другие - что в результате трагических ошибок и террора сталинского режима, но, какая, к черту, разница?

Геноцид был. Независимо от того, как мы его назовем.

И пусть мне говорят, что хотят. Двое моих предков, даже у нас, на Полесье, где лес спасал людей, умерли от голода. И почти в каждой семье есть такая память. Не говоря уже о тоннах документов. Тонны неопровержимых доказательств.

А Европа все еще думает?

Теперь об играх в деньги.

Несколько лет назад мне пришлось побывать в гостях у своего товарища по журналистской молодости, дипломата, который работал в одном из посольств России в большой стране. Я был удивлен. Посольство занимало два огромных квартала – с админзданиями, жильем, магазинами, библиотекой, рестораном, кафе, парком. «Это все – наследие Союза», - сказали мне. А сколько таких наследий есть сейчас по миру? Недвижимых и тех, которые плавают и летают. И сколько они стоят?

Когда Союз распался, Россия заявила, что она становится юридическим правопреемником СССР, берет на себя все его долги и вместе с ними забирает себе все зарубежное имущество Союза. С возвращением тех долгов вышла не совсем понятная история, что-то там Россия на что-то поменяла. А имущество осталось. Но нужно признать, что в то время это было выгодно всем. Украине тоже. Потому что мы не имели ни исторического времени, ни финансовых и административных возможностей втягиваться в долгие выяснения и расходы на поддержку свои доли зарубежного имущества.

А теперь мы имеем общую не разминированную мину темы Голодомора.

«Ты что, не понимаешь, - сказал мне один оппозиционный к нынешнему Кремлю московский журналист, - почему наши вожди так против признания Голодомора и геноцида? Потому что боятся, что тогда ваши националисты поставят вопрос о денежных компенсациях. Германия же платила...»

Вот вам и игры в деньги.

С наших очень крайних станется - могут и так поставить вопрос. Но вряд ли их поддержит в этом украинское общество. Нет.

И разве в этом суть?

Нужно признать сам факт трагедии. На Европейском и общемировом уровне.

И от признания этого факта перейти к следующему этапу. К настоящей дружбы двух держав и народов, которые вместе пережили весь тот ужас.

Валерий Нечипоренко