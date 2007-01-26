Что писал гуманист Сковорода о циниках и браконьерах

Мнение

Меня поразили высказывания главы Харьковского облсовета Василия Салыгина о заслугах Евгения Кушнарева. Нет, я никоим образом не собираюсь их как-то отрицать или уменьшать – бесспорно, Кушнарев как хозяйственник делал и полезные вещи для родного города. Его можно поставить в один ряд с Александром Омельченко, Эдуардом Гурвицом, Виктором Балогой (который, кстати, так же, как и Кушнарев, кроме хозяйственных должностей у себя на малой родине дорос до должности руководителя администрации Президента).

Но я не понимаю, причем здесь знаменитый украинец Григорий Сковорода?

«Мы знаем много достойных харьковчан – Сковороду, Бекетова, но знаем мы о них из книг. С этим человеком, – сказал Салыгин о Кушнарева, – нам пришлось жить в одно время, а многим и работать. Мне пришлось работать под его руководством. И я считаю это жизненным счастьем».

Неужели этого достаточно, чтобы переименовать главную улицу Харькова Сумскую в улицу Кушнарева, как предлагает Салыгин?

Да, покойный был выдающимся человеком – в своей семье, в кругу друзей, соратников по партии. Он, наверное, умел руководить, был хорошим организатором – как на работе, так и на досуге. Но это, извините, не уровень Григория Сковороды! Выдающийся гуманист наверняка на том свете поверить в такое не может – что человека, который уничтожал Божьи творения с целью забавы и сам был убит при этом, возносят едва ли не в ранг святых.

О смерти Сковороды записал Иван Срезневский (отец Измаила Срезневского) следующее:

«Был прекрасный день... За обедом был Сковорода необычайно веселый и говорливый, даже шутил, повествовал о своем прошлом, о своих путешествиях, опыте. Очарованные его красноречием встали все с обеда, Сковорода исчез. Он пошел в сад. Долго ходил он по перекрестным тропинкам, срывал овощи и раздавал их мальчикам, работавшим в саду. К вечеру пошел сам хозяин искать Сковороду и застал его под ветвистой липой. Уже заходило солнце: последние его лучи пробивались сквозь гущу листьев. С рискалем в руке копал Сковорода яму – узкую, длинную яму. «Что это, друг Григорий, чем это ты занят?» – спросил хозяин, подойдя к старику. «Пора, друг, закончить путешествие!» – ответил Сковорода»… – «Ну, брат, глупости! Довольно шутить, пошли!» – «Иду! Но я буду просить тебя сначала, мой благодетель, пусть здесь будет моя последняя могила». И пошли в дом. Сковорода недолго в нем остался. Он пошел в свою комнатку, переменил белье, помолился Богу и, подложив под голову свои писаные труды и серую свитку, лег, сложив крест-накрест руки. Долго ожидали его с ужином. Сковорода не появился. Второго дня утром к чаю тоже, к обеду так же. Это удивило хозяина. Он осмелился войти к Сковороде, чтобы разбудить его; однако Сковорода лежал уже холодный, закостенелый».

Это было 9 ноября 1794 года. На кресте над его могилой, по просьбе самого Сковороды, написано: «Мир меня ловил, но не поймал».

О том же, как ушел из жизни Кушнарев, мы знаем (по крайней мере, по официальным сообщениям)...

Кстати, не о нем ли писал Сковорода в своей знаменитой песне “Всякому городу нрав и права” ?

Тот непрестанно стягает грунта,

Сей иностранны заводит скота.

Ти формируют на ловлю собак, Сих шумит дом от гостей, как кабак.

А мни одна только в свити дума,

А мни одно только не идет с ума.

Смерте страшна, замашная косо!

Ты не щадиш и царских волосов,

Ты не глядиш, где мужик, а где царь,—

Все жереш так, как солому пожар.

Кто ж на ея плюет острую сталь?

Тот, чія совисть, как чистый хрусталь...

(Написано на церковнославянском языке с украинизмами.)

Безгрешных людей, конечно, не бывает. Кушнарев – мягко говоря, не исключение. Но если ты уже стал народным депутатом, то удержись, будь добр, от таких порочных развлечений, как посещение публичных домов, казино, от азартных игр, пьянства, браконьерста... А если ты так погряз в сиих пороках, что не можешь от них отказаться, то не стоит идти в депутаты: развлекайся себе, утешайся, может, тогда “коллеги” в своих попадать перестанут...

Оксана Охримчук, Киев – Москва